DELFI FOTOD: Taksojuhi jõhkras mõrvas süüdistatavad vennad astusid kohtu ette

Pärnu maakohtus algas täna kohtuasi, milles vendasid Benjamin (s. 1997) ja Filip-Artur Hiienurme (s. 1995) süüdistatakse mullu jaanuaris toimunud jõhkras veretöös.

Vennad toodi kohtumajja raskelt turvatud eskordi saatel. Laiem avalikkus kuulis vendi ka esimest korda rääkimas, kui nad esitasid kohtule enda andmeid.

Kui vanem vendadest ehk Filip-Artur rääkis eesti keelt hästi, siis noorem, Benjamin, vajas ka tõlgi abi ning kõneldes oli tal tugev inglise aktsent juures. Vendade sõnul on nende ametlik elukoht Inglismaal ja nad tegelesid mõlemad enne vahistamist eraettevõtlusega.

Filip-Artur ja Benjamin tunnistasid ennast kohtus süüdi osaliselt.

Tänasel istungil esitas prokurör süüdistuskõne ja kohtuasjaga minnakse võimalikul jooksvalt edasi.

Süüdistuse kohaselt lõid noormehed ühiselt tegutsedes 65-aastast taksojuhti noaga kokku vähemalt 95 korda, mille tagajärjel mees suri.

31. jaanuaril kella 21 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu ja seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui ka Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse lähedal kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega 18- ja 20-aastane mees, kes alaliselt Eestis ei elanud.

Loe veel

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pulli küla lähedalt.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustati nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.

Eeluurimisel keeldus Filip-Artur ütlusi andmast. Ka Benjamin tapmist ei tunnistanud ja sündmuse kohta täpsemaid ütlusi ei andnud.

Süüdimõistmisel röövimise eesmärgil tapmise ehk mõrva eest näeb seadus ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.

Menetlust viis läbi Lääne prefektuur ja juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur.

Eesti Päevaleht on ka kirjutanud, et vennad varastasid Eestis autode numbrimärke ja on ka Inglismaal röövimise eest karistust kandnud. Samuti selgus, et vendadest noorem ehk Benjamin vabanes kõigest kaks päeva varem arestikambrist.