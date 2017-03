DELFI FOTOD: Süütu pereisa surnuks tulistanud mees viimaks kohtu all. Kas ta on süüdimatu või hoopis kaval planeerija?

Täna algas Viljandis kohtuprotsess Rene Petersoni (39) üle, keda süüdistatakse selles, et ta tappis mullu aprillis ühe mehe ning pani ohtu näiteks noore ema ja lapse elu. Kaitsja rõhub süüdimatusele, ent prokurör sellega ei nõustu - Peterson eesmärk oligi tema sõnutsi inimesed tappa.

Mullu aprilli keskel jahmatas avalikkust uudis, et Viljandis Valuoja tänaval ühe kortermaja trepikojas tapeti 39-aastane mees, lisaks tulistati samas koridoris läbi ühe korteriukse - viga võinuks saada naine ja pisike laps.

Miks? Kirjeldused on siiani olnud suhteliselt ebaselged. Tänasel kohtuistungil Viljandi kohtumajas rääkis prokurör Merike Tikk, et Peterson oli omal initsiatiivil juba aastaid käinud eri raviasutuste vahet ning tarbis ravimeid. Mullu aprilis olid tal võõrutusnähud ning ta ei suutnud magada ega muidu olla. Suhted lähedastega olid pehmelt öeldes kehvad ning samuti ei käinud ta tööl. Veel mullu 14. aprillil käis ta uuesti arsti juures ning lasi endale välja kirjutada uued ravimid.

Kõik kiskus viltu järgmisel päeval. Ta läks taksoga poodi, ostis ketaslõikuri ja lõikeketta, millega lõikas kodus lahti relvakapi ukse, et saada kätte kasuisale kuuluv relv Nagan. Prokuröri sõnutsi tahtis Peterson maha lasta oma kasuisa, ent ei mallanud enam ooodata.

Oma viharaevu läks ta välja elama korrus kõrgmale - teda häiris, et keegi pea kohal kõnnib. Varasemalt polevat ta saanud seetõttu magada. Ta tulistas ukse pihta - samal ajal oli korteris naine oma kaheksa kuu vanuse lapsega. Prokurör ütles, et oli vaid juhus, et keegi viga ei saanud. Kuul purustas noore ema silme all esikuseina.

Seejärel märkas Peterson, et keegi kõnnib koridoris. Nii tormaski ta alla, seal nägi ta meest ja naist. Üks kuul tabas 39-aastast meest selga ja ta suri saadud vigastusesse sündmuskohal. Varasemalt on meedias kajastatud, et hukkunud mees oli rahulik pereisa, kes tuli lihtsalt vaatama, kes koridoris lärmab.

Välimus on petlik?

Prokuröri kirjelduse ajal vaatas kohtupingis istunud Peterson üksiti maha ja hoidis peast kinni. Kõrvalt vaadates ei oskaks eal arvata, et tegu võiks olla külmaverelise mõrtsukaga. Ta on keskmise kehaehitusega, ees prillid ja seljas vatijope. Kohtusaalis oli ta viisakas ning isegi naeratas viivuks ajakirjanike suunas, et seejärel taas maha vaadata.

Tema kaitsja sõnas, et inimlikult on süü mõistetav, samas olla selge, et Peterson pole süüvõimeline, kuna tal on psühholoogilised probleemid. Nimelt olla ta näiteks skisofreenik.

Ent prokurör Merike Tikk lükkas need väited omakorda ümber. Ta väitis, et Petersonil pole isiksusehäiret ega muid psühholoogilisi probleeme, seda olevat näidanud eri ekspertiisid. Ta ütles, et Petrson käitus igati adekvaatselt, organiseeritud ja sihipäraselt. Seda näitavat seegi, et ta suutis tol päeval käia poes, tuua vajalikud vahendid, et relv kätte saada ning siis edasi tegutseda. Prokurör märkis sedagi, et tulistamise järel haaras Peterson kodust paljud oma asjad ja ohtralt sularaha, üritades seejärel põgeneda.

Prokuröri sõnutsi on Petersonile enne pandud valediagnoose ja ilmselt on ta võtnud ravimeid, mida tegelikult ei vaja. Kaitsja omakorda esitas kohtule tõendeid, mis viitavat, et Petersonil oli psühholoogilisi probleeme.