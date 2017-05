DELFI FOTOD SÜNDMUSKOHALT: Lääne-Virumaal hukkus auto ja reisirongi kokkupõrkes mees

Täna enne kella üheksat õhtul toimus Lääne-Virumaal liiklusõnnetus, milles auto sõitis raudteeülesõidul rongile ette. Vähemalt üks inimene sai õnnetuses surma.

Täna õhtul kella 20.45 ajal teatati häirekeskusele raskest rongiõnnetusest Väike-Maarja vallas Nõmme küla lähistel reguleerimata raudteeülesõidul, kus reisirongi ja sõiduauto Toyota vahelises kokkupõrkes hukkus autos viibinud mees.

Hukkunud mehe isik on tuvastamisel. Õnnetuse hetkel viibis mees autos üksi. Auto liikus Nõmme küla poolt Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maantee suunal. Kokkupõrge toimus kõrvalisel kruusateel, kus on Nõmme küla poolt tulles viib ülesõidule väike kallak, kuid nähtavus raudtee üle on siiski hea.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo sõnul on tegemist äärmiselt traagilise juhtumiga. „Hetkel on veel vara rääkida selle raske õnnetuse põhjustest, kuid sündmuskohal viibivad patrullpolitseinikud ja uurijad töötavad, et täpsemaid asjaolusid selgitada. Siiski panen kõigile liiklejatele südamele, et liikluses osaledes tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Seda ka vähese liiklustihedusega teedel sõites,“ lisas Jaggo.

Reisirong liikus Tartust Tallinna suunal ning sai pidama alles sadakond meetrit pärast kokkupõrke toimumist. Rongis viibinud reisijad viga ei saanud. Rongiliiklus suleti.

Sõiduauto juhi võimaliku joobe tuvastab ekspertiis.

Liiklusõnnetuse täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, mida viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

Elroni veebilehel on kirjas, et Tartust Tallinnasse suunduv rong hilineb, kuna sellega juhtus õnnetus.

"Kiltsi ja Rakke jaama vahel toimus õnnetus ning hetkel rong seisab ja ootab politseid," teatati kella poole kümne paiku õhtul Elroni veebilehel.

Reisi jätkatakse Elroni teate kohaselt asendusbussidega.

Õnnetus mõjutab ka teiste rongide liikumisgraafikut. Rongide täpset liikumist VAATA SIIT

Delfile laekunud vihje kohaselt on seiskunud kogu rongiliiklus ning mitu rongi on Tapal ootel.

Seoses õnnetusega jääb käigust ära ka Tallinn-Pääsküla rong.