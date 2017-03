DELFI FOTOD: Sondas ja Tapal evakueeriti solvendilekke tõttu raudeejaama lähedalt inimesed

Täna õhtupoolikul lekkis Ida-Virumaal Sonda raudteejaama lähedal tsisternvagunist tugevalt lõhnavat lahustit, mistõttu päästjad evakueerisid läheduses olnud inimesed. Kell 20.23 teatati reostusest Tapal.

Mitu lugejat andis Delfile teada, et Sonda raudteejaama lähedal lekkis tsisternvagun solventi ja ohtliku olukorra tõttu evakueeriti piirkonnast inimesed. Häirekeskus sai lekkest teate kell 16.21.

Kella 17.50 ajal ütles päästeameti pressiesindaja Delfile, et leke on peatatud ja maha voolanud solvent on kaetud vahuga. Ta lisas ka, et päästjad määrasid 400 meetri ulatuses ohuala.

Üks piirkonna elanik ütles kella 18.30 ajal olukorda kommenteerides, et raudteejaama juures asuv toidupood pandi kinni ja jaama ümbruses olevatest majadest evakueeriti inimesed, keda veel koju tagasi ei lasta.

Rongiliiklus taastati kella 18.30 ajal. Inimesed vigastada ei saanud.

Kell 20.23 teatati, et Lääne-Virumaal Tapal on raudteel reostust näha ja kogu linn haiseb. Sündmuskohale saadetud Tapa päästjad tuvastasid, et vagun lekib tugevalt. Ventiil suleti kella 21.10ks. Reostus kaetakse vahuga. Tapa kaubajaamas kehtestati 0,5 km suurune ohuala.

Loe veel

Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhi Aivar Lainjärv sõnul on tegemist ebameeldiva lõhnaga, mille kontsentratsioon ei ole tervisele ohtlik.

Tapal kaubarongi tsisternist lekkinud lahusti kaeti vahuga kella 21.52ks. Rong jääb ööseks kaubajaama. Kuna tegemist oli lühikese aja jooksul kahe järjestikuse lekkega, siis rongil ei lubatud enam Tapalt edasi sõita. Hommikul tulevad eksperdid, kes kontrollivad kõik tsisternid üle.

Foto: päästeamet / Twitter