DELFI FOTOD: Selgus legendaarse Linnahalli eilse põlengu põhjus

Häirekeskus sai eile kell 17.54 teate, et Mere puiesteel on tulekahju legendaarses Tallinna Linnahallis.

Teatajaks oli linnahallis tegutsev valvur. Päästjate saabudes oli põleng linnahallis tegutsenud endise ööklubi teise korruse abiruumis, teatas päästeamet.

Kogu suur hoone oli suitsu täis. Päästjad panid tulele piiri kella 18.48ks, sündmus oli lõppenud kella 20.05ks. Keegi viga ei saanud, kuid amet teatas esmaspäeva pärastlõunal Twitteris, et linnahalli endise ööklubi abiruumis toimunud tulekahju sai esialgsetel andmetel alguse elektrisüsteemist.

Eile Tallinna Linnahalli endise ööklubi abiruumis toimunud tulekahju sai esialgsetel andmetel alguse elektrisüsteemist. #linnahall

Pääste mõistes on mõõtmetelt väga suur Tallinna linnahall keeruline ja nüansirohke kasutuseta hoone.

Päästeameti seisukoht kasutuseta hoonete osas on teada, õnneks on teada ka see, et erinevad instantsid on alustamas armastatud halli täielikku renoveerimist.