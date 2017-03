DELFI FOTOD: Seadusega pahuksis olev mees ilmus politseisse ülekuulamisele silmanähtavalt narkojoobes olekus

Varasemalt narkojoobes juhtimise ja narkootikumide käitlemises süüdi mõistetud mees ilmus eile Tallinnas Rahumäe politseijaoskonda silmanähtavalt narkojoobes seisundis. Täna otsustati ta vahi alla võtta.

Korrakaitsjatele juba tuttaval 32-aastasel mehel oli parasjagu pooleli järjekordne kriminaalmenetlus. Nimelt selle aasta jaanuaris tabati ta autoroolist narkojoobes seisundis. Seoses sellega kutsuti mees 13. märtsil Lääne-Harju jaoskonda menetlustoimingutele. Pealtnägija sõnul oli mees eile silmanähtavalt narkojoobes ning tuli politseijaoskonda autoga, olles ise BMW roolis.

Mehe ülekuulamise ajal tekkis uurijal kahtlus, et mees võib olla joobes ning tehti mehele narkotest. "Kiirtest näitas, et mees võis olla tarvitanud narkootikume ning politseinikud toimetasid ta joobeseisundi tuvastamiseks Wismari haiglasse," selgitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.

Tegemist on varasemalt nii narkootikumide käitlemises kui narkojoobes auto juhtimises süüdi mõistetud isikuga. "Arvestades, et eelmine talle määratud karistus – ühiskondlikult kasulik töö – ei avaldanud talle piisavat mõju ning ta on jätkanud samasuguste kuritegude toimepanemist, võeti ta täna prokuratuuri taotlusel eeluurimise ajaks vahi alla," lisas Kallas.