DELFI FOTOD: Roolis magama jäänud veokijuht niitis maha liiklusmärgi ja paiskus masinaga kraavi

Viljandimaa veoki roolis olnud mees jäi magama, kaldus masinaga teepervele, niitis maha tee ääres olnud posti ja paiskus masinaga külili kraavi.

Täna veidi enne kella 10 juhtus Viljandi vallas Sultsi külas liiklusõnnetus, kus kaine ja juhtimisõigusega 53-aastane mees jäi väsimuse tõttu roolis magama ja selle tulemusena kaldus tema DAF veok paremale teepervele, niitis maha ühe tee ääres olnud posti ja paiskus külili kraavi.

"Sõidukis peale juhi kedagi ei olnud ning ka juht ise pääses õnnetustest vigastusteta. Sõidukis kasutati turvavarustust nõuetekohaselt, autorong oli tehniliselt korras ning selle rehvid vastasid nõuetele," täpsustas PPA pressiesindaja Ragne Keisk.

Teelt välja kraavi sõitnud veok liiklust ei takistanud ning selle teele toimetamise ning äraveo korraldab ettevõte ise. Veoki koormaks oli ligemale 20 tonni laudu, mis tuli kraanaga maha laadida. Seejärel sai veoki kraavist välja tõmmata.

Politsei tuletab kutselistele juhtidele ja ka kõigile teistele roolikeerajatele meelde, et rooli istutaks ainult puhanud peaga. Sõidu ajal on äärmiselt oluline juhi keskendumine, mis väsinuna on tunduvalt raskendatud ning sel põhjusel peaks juht enne rooli istumist alati veenduma, et on piisavalt puhanud jõudmaks turvaliselt sihtkohta.

Vähenenud keskendumisvõime ja reaktsioonikiiruse tõttu võib väsinud juhti mõneti võrrelda ka alkoholi tarvitanud juhiga, mistõttu lõpevad väsinud juhi põhjustatud liiklusõnnetused sageli tõsiste vigastustega, sest juhi hilise reaktsiooni või selle puudumise tõttu on keeruline õnnetust vältida. Vähimagi väsimusilmingu korral tuleks oma sõiduvahend ohutult tee ääres või vastaval puhkealal peatada ning juhil võtta omale aega puhkamiseks.