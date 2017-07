DELFI FOTOD | Rooli taga nutitelefoni näppivate juhtide arv on hüppeliselt kasvanud. Telefon tapab teedel ilmselt rohkem nimesi, kui alkohol

Politsei on tänavu registreerinud poole rohkem "muid rikkumisi" - nende sekka käib ka roolis telefoniga tegelemine - kui mullu sama ajaga. 1800-st registreeritud rikkumisest tähelepanuväärseim on nutitelefonis sõnumite saatmine ning telefonis rääkimine ilma handsfree süsteemita.

"Tänavu on üle Eesti registreeritud 1800 rikkumist üle Eesti (LS § 242 – muu rikkumine), kuhu hulka kuulub ka telefoni kasutamine ilma käsi vabaks jätva vahendita. See arv on poole suurem kui mullu samal ajal," selgitas PPA pressiesindaja Marie Aava.

"Ka statistikat vaadates näeme, et tegu on üha süveneva trendiga," märkis Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe, lisades, et väga sageli ei kasuta käed vaba rääkimise võimalust ka need juhid, kelle sõidukis see võimalus on.

"Oleme jõudmas olukorda, kus teedel tapab nutitelefon ilmselt rohkem inimesi kui alkohol. Kui alkoholi tarvitamine enne rooli istumist on enamike inimeste puhul mõeldamatu, siis paraku nutiseadme kasutamise ohtlikkust roolis ei teadvustata," nentis Kullamäe.

Üha enam kasutatakse nutiseadet sõnumite kirjutamiseks või uudiste lugemiseks, mis röövib täielikult juhi tähelepanu. "Me ei räägi pelgalt tähelepanu hajumisest, vaid lausa pimesi sõitmisest. Sellist käitumist tuleb teadlikult kontrollida ning käed vabaks süsteemi puudumisel tuleb nutiseade panna käeulatusest kaugele," selgitas Kullamäe.