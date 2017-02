DELFI FOTOD: Purunenud esirehviga veok kaldus Tallinna-Tartu maanteel vastassuunavööndisse ja paiskus kraavi

Täna kella 10.40 ajal purunes Tallinna-Tartu maanteel sõitnud veokil esirehv ning masin sõitis kraavi.

Kella 10.40 ajal sai häirekeskus teate, et Tartu ja Jõgeva maakondade piiril purunes veokil Volvo rehv ja juhitavuse kaotanud masin lõpetas sõidu kraavis. "Et veok vedas killustikku, paiskus pool lastist kastist välja kraavi. Veokijuhile andis kiirabi kohapeal esmaabi," selgitas PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Tegemist oli õnneliku õnnetusega, sest juhitavuse kaotanud ja vastasvööndisse kaldunud raskeveok ei põrganud kokku vastutuleva autoga ning keegi õnnetuses vigastada ei saanud. "Juhitavuse kaotanud raskeveok tiheda liiklusega põhimaanteel on kui ratastel tapamasin," lisas Virk.

Politsei toonitab, et igal autoomanikul on kohustus veenduda, et tema sõiduk oleks tehniliselt korras. Kui sõiduki rehvid on lubatust enam kulunud, kaotab sõiduk kergemini juhitavuse, pidurdusteekond on pikem ning ka oht rehvi purunemisele ja avariisse sattumisele on kõrge.