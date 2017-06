DELFI FOTOD | Prügisaaga uus peatükk: demineerijad lasid Vabaduse väljakul veekahuriga sodiks kaks prügikotti

Tallinna linnavalitsuse ees pälvis täna õhtul kella nelja ajal päästeameti demineerijate hoolsat tähelepanu kaks omanikuta prügikotti, linnavalitsuse hoonest evakueeriti kõik inimesed ja liiklus pandi seisma.

Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja sõnas Delfile, et pommiähvardust linnavalitsusele ei tehtud, küll aga jättis keegi maja ette kaks prügikotti ja demineerijad tegutsevad vastavalt standardile. "Kui saame kõne omanikuta kotist, siis on demineerijad kohustatud vastavalt seadusele reageerima. Inimesed on hoonest evakueeritud. Edasise otsustab demineerijate juht."

Vabaduse väljakul on liiklus suunatud. Delfi lugeja sõnul seisis ka kogu väljakut läbiv ühistransport.

Kella poole kuue ajal teatas pääste, et kahtlased kotid lasti veekahuriga laiali ja selgus, et need olidki prügi täis. „Iga kord, kui inimene sedamoodi prügikoti maha poetab, sõidab välja hulk operatiivteenistusi ja selle tegevuse maksab kinni inimene,“ tuletas päästjate esindaja meelde.

"Opteenistused kutsus välja mupo, kes oleks säästnud hulga raha ja inimeste närve kui oleks prügikotid maja eest ise ära viinud," säutsus päästeamet lõpetuseks.

Põhja politseiprefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik sõnas Delfile, et juhtunuga seoses paluti politseibussi ülekuulamisele 43-aastane mees, kelle suhtes alustati menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel.