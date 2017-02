DELFI FOTOD: Politsei kontrollis Paldiskis veoautosid ja busse

Täna Paldiskis Euroopa liikluspolitseinike võrgustiku Tispoli (European Traffic Police Network) raames toimunud kontrolli tulemusel leiti ülekaalus ja tehniliselt mittekorras olevaid sõidukeid ning tuvastati hulgaliselt töö-, sõidu- ja puhkeaja rikkumisi.

Selle nädala jooksul pöörasid politseinikud Euroopa liikluspolitseinike võrgustiku Tispoli raames tähelepanu kommertssõidukite tehnilisele olukorrale ja sõidukijuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaja reeglite täitmisele Harjumaal.

Harjumaa liikluspolitseinikele olid abiks Soome kolleegid, inimesed maksu- ja tolliametist ja prefektuuridest.

Ühel päeval keskenduti Lääne-Harjumaale, siis Ida-Harjumaale, eile kontrolliti Tallinnas busse ning täna pöörati põhirõhk Lääne-Harjumaale, kus teostati samaaegselt mitmes kohas kontrolle, sealhulgas ka kahes kohas Paldiski linnas.

Lääne-Harjumaa oli lõunaks kontrollitud üle 300 sõiduki, neist rohkem kui 40 olid pärit välisriikidest.

Rikkumistest avastati selleks rohkem kui kümme ülekaalus veoautot, mitmeid sõidukeid on saadetud erakorralisele ülevaatusele, palju on olnud töö-, sõidu- ja puhkeaja rikkumisi.

"Kuna kommertssõidukid on palju suuremad ja nad on liikluses niivõrd palju suurem potentsiaalne oht, siis seda olulisem on, et nende juhid on välja puhanud ja nende autod oleksid tehniliselt korras. Kui nendega mingi õnnetus juhtub, on tagajärjed sedavõrd traagilisemad," ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe.