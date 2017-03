DELFI FOTOD: Pirita jõe jääst läbi kukkunud 84- ja 88-aastased kalurid päästeti

Täna kukkus paadisadama läheduses Pirita jõe õrnast jääkaanest läbi kaks kalurit.

Kolmapäeval kella 13.20 paiku teatati Häirekeskusele, et Pirita tee 120 läheduses on kaks inimest vajunud läbi jää.

Päästjad tegid kindlaks, et kaks meest olid läbi kevadise jää vajunud kaldast üsna kaugel, lähima jõekaldani oli ligikaudu 30 meetrit.

"Peale kajaka Pirita jõe jää suurt kedagi ei kandnud, sündmuskohal olnud vanemoperatiivkorrapidaja sõnul oli üldse hämmastav, kuidas sellise pudeda materjali peal jääpüüki teha sai," ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

Päästeoperatsiooni käigus sai märjaks kolm päästjat, siiski saadi jääauku kukkunud 84-aastane ja 88-aastane vanahärra kätte ning toimetati kaldale.

Mõlemad mehed olid alajahtunud ning kiirabi toimetas nad haiglasse.

Igal aastal on veekogude jääl õnnetusi just kalameestega, kes ennatlikult eeldavad, et kogemustest tulenevalt nendega midagi ei juhtu. Päästeamet soovitab, et selleks aastaks võiksid kalamehed kevadise jääpüügi hooaja lõppenuks lugeda.

Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on 4 kraadi. Nii külmas vees peab täiskasvanu vastu maksimaalselt 10 minutit, laps kaotab sellise temperatuuriga vees teadvuse veelgi varem.

Ka politsei palub jätta jääle minek ära, sest soojakraadid muudavad jää hapraks ja ohtlikuks.