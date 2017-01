DELFI FOTOD: Pärnus taksojuhi mõrvas süüdistatav Filip-Artur Hiienurm on valmis kandma pikka vanglakaristust

Täna jätkub Pärnu maakohtus kohtupidamine kahe venna üle, kes aasta tagasi tapsid jõhkralt 95 noahoobiga eaka taksojuhi.

9. jaanuaril andis Pärnu maakohtu ees ütlusi vendadest noorem, Benjamin Hiienurm, kes rääkis oma versiooni toimunust. Vanem vend Filip-Artur Hiienurm nõustus räägituga ja võttis taksojuhi tapmise omaks.

Täna esitati kohtus asitõendeid. Vendade liikumine jäi Pärnus ja Pärnumaal mitmele turvakaamerale nii Rüütli tänaval (kell 20.24), Papiniidu tänaval asuva Statoili juures (kell 20.33) kui ka Sindi kesklinnas (kell 21.07). Pärast tapatööd edasi liikudes jäädi kaamera ette sama halli taksomärkidega Mercedes-Benziga ka Ikla piiripunktis 30.01 ning Läti ja Leedu piiril 1.02.

Asitõendiks esitas Lääne ringkonnaprokurör Gardi Anderson muu hulgas tapmiskohalt leitud Pärnus asuva Villa Tennise numbritoa võtme. Seal peatusid vennad enne tapatööd. Esitati ka ohvri taskust leitud Samsungi telefon ning rahakott dokumentide ja sularahaga väärtuses 195 eurot.

Tõenditena esitati ka mitmeid Sindis Kalda teel maha visatud esemeid. Sealt leiti põgenevate kahtlusaluste poolt maha visatud riided, takso plafoon, ohvri auto dokumendid, kindad, noatupp ja taksojuhi tahvelarvuti. Röövitud autost leiti ohvri ning Filip-Artur Hiienurme verd. Samuti leiti sealt mõlema venna DNA-d.

Kui kohus esitas asitõendina fotod ohvrist sündmuskohal, vaatasid mõlemad vennad maha ning surusid pea kohtupingi taha. Vendadest vanem, tapmise väidetav toimepanija aga "kogus ennast" peagi ning suutis edasist fotomaterjali jälgida. Noorem vend aga hoidis pilku maas kuni neutraalsemate asitõendite esitamiseni.

Prokuröri sõnul löödi ohvrit 95 korda, löögid olid suunatud kaela, kätesse ja jalgadesse. Torkehaavade tõttu tekkisid ohvril sisemised ja välimised verejooksud, löök tabas ka kopsu ning vigastas seda. Ohver suri umbes 10 minutit pärast vigastuste tekitamist.

Kinni peetud vend: ostsin selle auto

Sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu. Eesti politsei andis kolleegidele nii Lätis ja Leedus teada, et Eestis on varastatud hall taksomärkidega Mercedes-Benz ning taksojuht võib olla tapetud. Panevėžyse tankla lähistel parkinud Leedu politseinikud märkasid järgmisel päeval kirjeldustele vastavat autot ning selle esiistmetel kahte noormeest. Politseinikud kutsusid ka abijõude.

Prokuröri sõnul hakkas üks politseinikest roolis istunud Benjaminiga esmalt vene keeles rääkima. Noormees vene keelt ei osanud, väljus autost ja esitas juhiloa. Püüdis selgitada, et ostis auto, kuid auto dokumente tal esitada polnud. Seejärel pandi ta käed raudu. Mees lonkas veidi, jalg oli seotud kaltsuga. Autos olnud kotist paistis relvataoline ese, näha oli ka vereplekke.

Ka kõrvalistmel istunud vend viidi patrullautosse, tema ütles vaid "no comments". Leedus kasutasid nad oma õigust mitte midagi öelda ning nad keeldusidki ütlustest. Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustati nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse.

Ekspertiis: vennad on süüdivad

Filip-Artur Hiienurmele tehtud psühhiaatriline ekspertiis kinnitas, et mees on süüdiv. Kinnipidamise järgsel ajal oli ta ekspertiisi läbiviija hinnangul rahumeelne ja adekvaatne, hoidis enda ümbruse korras. Suhtles kerge aktsendiga, küsimustest arusaamisel raskusi ei olnud ning ta oli võimeline andma ütlusi. Prokuröri sõnul oli Filip-Artur öelnud ka seda, et on valmis kandma pikka vanglakaristust, sest ta on veel piisavalt noor selleks.

Kohtuistung jätkub 30. jaanuaril.

Süüdistuse kohaselt lõid noormehed ühiselt tegutsedes 65-aastast taksojuhti noaga kokku vähemalt 95 korda, mille tagajärjel mees suri.

31. jaanuaril kella 23 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu ja seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui ka Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse lähedal kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega 18- ja 20-aastane mees, kes alaliselt Eestis ei elanud.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pulli küla lähedalt.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustati nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.

Eeluurimisel keeldus Filip-Artur ütlusi andmast. Ka Benjamin tapmist ei tunnistanud ja sündmuse kohta täpsemaid ütlusi ei andnud.

Süüdimõistmisel röövimise eesmärgil tapmise ehk mõrva eest näeb seadus ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.

