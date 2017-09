DELFI FOTOD | Pärnumaal sai kolme sõiduki kokkupõrkes vigastada kolm inimest

Pärnumaal Tallinna-Pärnu maanteel Are alevikus sattusid avariisse veok ja kaks sõiduautot, kolm inimest viidi haiglasse.

Täna õhtul enne kella 18 juhtus Pärnumaal Are alevikus raske liiklusõnnetus. PPA Lääne prefektuuri pressiesindaja sõnul sai vigastada kolm inimest, kes viidi tervisliku seisundi kontrolliks haiglasse.

Avarii tõttu on liiklus Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Are aleviku lähedal tugevalt häiritud. Politsei soovitab teel liiklemiseks kasutada ümbersõitu Are aleviku kaudu.