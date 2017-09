DELFI FOTOD | Pärnumaal põrkasid kokku kaks sõiduautot ja veok, vigastada sai kolm inimest

Pärnumaal Tallinna-Pärnu maanteel Are alevikus sattusid avariisse veok ja kaks sõiduautot, kolm inimest viidi haiglasse.

Täna õhtul kell 17.44 sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 112. kilomeetril Are alevikus Pärivere teel, kus kokku põrkasid veoauto Volvo ja sõiduautod Mazda ja Opel.

Vigastada said kaks naist ja üks mees, kes viidi Pärnu haiglasse. Veokijuht vigastada ei saanud. Teada on, et veoauto sõitis Pärnu suunas.

Õnnetus juhtus teelõigul, kus lubatud maksimaalne kiirus oli 70 km/h. Sündmuskohal oli õnnetuse toimumise hetkel nähtavus hea, täpsustas PPA pressiesindaja Kristi Raidla.

Sündmuskohal oli liiklus tugevalt häiritud ja liiklus oli Are alevi kaudu ümber suunatud. Praeguseks on liiklus sündmuskohal taastatud.