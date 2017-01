DELFI FOTOD: Pärnumaal läbi merejää vajunud viis kalastajat pääsesid napilt halvimast

Täna pärastlõunal Pärnu lahel läbi jää vajunud mehed pääsesid tänu läheduses viibinud kalastajate kiirele sekkumisele.

Täna kell 15.10 anti häirekeskusele teada, et Pärnumaal Valgerannas on umbes kolme kilomeetri kaugusel kaldast läbi jää vajunud viis inimest. Esialgsel info kohaselt aitasid läheduses kalastanud abivajajad veest välja tugevamale jääle. Kell 15.47 tõid politseinikud viis vette kukkunud kalameest kaldale ja nad anti meedikute hoole alla, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja. Kolm kalameest toimetati edasi haiglasse. Merepäästjad jäid kaldale jälgima kaldale naasvate kalurite turvalisust ja kella 17-ks olid kõik kalamehed ohutult kaldale jõudnud.

Politseinikele ütlesid merejääl hätta sattunud mehed, et sattusid saani ja kelguga nõrgale jääle, millest nad läbi vajusid. Meeste kaasas olnud päästevarustus ei olnud piisav ja ilma läheduses olnud kolme kalastaja abita oleks võinud tagajärjed olla traagilised.

Viimaste päevade ilm on mõjutanud jääolusid Pärnu lahel ja varem kindlana tundunud piirkonnad ei pruugi seda enam täna olla. Ilmaprognoos lubab sulailmade jätkumist, mistõttu tuleks jääle minekusse suhtuda äärmise ettevaatlikkusega.

„Merejääle minnes soovitame kindlasti kaasa võtta vajalikud enesepääste vahendid. Külmas vees tekib alajahtumine kiiresti ja seega on oluline, et inimene suudaks end vajadusel päästa. Jäänaasklid on selleks väga efektiivsed vahendid, mis jääle minnes peaks kindlasti kaasas olema,“ ütles Lääne prefektuuri mereturvalisuse valdkonda koordineeriva Karet Akkaja.

10. jaanuaril pääsesid ehmatusega kolm Viljandimaalt Valgeranda kalastama tulnud meest, kes pääsesid ise kaldale.



Politsei nõuandeid merejääle minejatele

Kui olete sattunud hätta, näete hädasolijat või olete kaotanud suunataju, teatage sellest kohe hädaabinumbrile 112.



Enne jääle minekut viige end kurssi piirkonna jääolude ja võimalike kehtivate piirangutega.

Jääle minekust ja piirkonnast, kuhu minna plaanitakse ning võimalikust tagasijõudmise ajast tuleks teavitada lähedasi.

Jääle tuleks kaasa võtta navigatsioonivahendid, jäänaasklid ja laetud akuga veekindlas pakendis mobiiltelefon.



Võimalusel ärge minge jääle üksinda ja hoidke kaaslastega nägemiskaugusesse, et õnnetuse korral kaaslased teid märkaksid ning saaks vajadusel abi kutsuda või seda ise osutada.



Kalastades ei tohiks koguneda seltskonnaga väikesele alale, sest nii kahaneb jää kandevõime. Inimeste vahel tuleks hoida vähemalt viis meetrit vahet nii jääl liikudes kui ka kalastamisel.



Vältige paksu lumega kaetud aladel liikumist, kus jäätumine võib olla ebaühtlane ja jääkate keskmisest õhem. Valige teekond, mis võimaldaks liikuda visuaalselt eristataval jääkattel.



Alkoholi tarbimist tuleks vältida, sest see vähendab kriitilises olukorras reageerimise võimet.