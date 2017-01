DELFI FOTOD: Pärnu taksojuhi jõhkras tapmises süüdistatavad vennad käisid taas kohtu ees

Täna kell 10 toimus järjekordne kohtuistung Pärnu taksojuhi tapmises süüdistatavate vendade üle.

Pärnu maakohtus toimunud istungil andis kohtuekspert prokuröri palvel täiendavaid ütlusi.

20. jaanuaril toimunud istungil tunnistas Filip-Artur Hiirnurm end tapmises süüdi ning kinnitas, et on valmis kandma pikka vanglakaristus. Süüdistuse kohaselt lõid noormehed ühiselt tegutsedes 65-aastast taksojuhti noaga kokku vähemalt 95 korda, mille tagajärjel mees suri.

31. jaanuaril kella 23 ajal sai politsei teate, et Pärnumaal on taksojuhilt röövitud sõiduk Mercedes-Benz ja seda juhtinud mehega ei ole õnnestunud ühendust saada. Politsei tuvastas, et sõiduk lahkus Eestist kella 22 paiku Ikla kaudu ja seejärel informeeriti kolleege nii Lätis kui ka Leedus. Leedu politsei abiga peeti röövitud sõiduk Panevėžyse lähedal kinni. Sõidukis olid Eesti kodakondsusega 18- ja 20-aastane mees, kes alaliselt Eestis ei elanud.

Kadunud taksojuhi torkehaavadega surnukeha leiti järgmisel päeval Pulli küla lähedalt.

Leedu kohus vahistas mõrvas kahtlustatavad Eesti õigusabitaotluse alusel ja 4. märtsil otsustati nad Eestile välja anda. 9. märtsiks jõudsid noormehed Eestisse, kus Pärnu maakohus kontrollis nende vahistamise aluseid ja jättis kahtlustatavad eeluurimise ajaks vahi alla.

Eeluurimisel keeldus Filip-Artur ütlusi andmast. Ka Benjamin tapmist ei tunnistanud ja sündmuse kohta täpsemaid ütlusi ei andnud.

Süüdimõistmisel röövimise eesmärgil tapmise ehk mõrva eest näeb seadus ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.

Menetlust viis läbi Lääne prefektuur ja juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur.

Eesti Päevaleht on ka kirjutanud, et vennad varastasid Eestis autode numbrimärke ja on ka Inglismaal röövimise eest karistust kandnud. Samuti selgus, et vendadest noorem ehk Benjamin vabanes kõigest kaks päeva varem arestikambrist.

