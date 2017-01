DELFI FOTOD: Operatsioon "Maarika" lõppmäng? Eaka naise juhitud kurikuulus "dokumendimaffia" astus kohtu ette

Harju maakohtus jätkus täna kohtuasi 12 inimese üle, keda süüdistatakse altkäemaksu, dokumendi võltsimise, kelmuse ja kuritegeliku ühenduse juhtimise ja sellesse kuulumisega seotud kuritegudes. Kohtualustest neli on nüüdseks endised politsei- ja piirivalveameti töötajad.

12 kohtualusest kümme nõustus kokkuleppemenetlusega, rühmituse juhtfiguuri Ljubov Genrihsoni (65) suhtes jätkub süüasi üldmenetlusega. Kohtuotsus kuulutatakse välja 6. veebruaril.

Andmebaasist dokumentide väljatrükkimisel kurjategijaid aidanud neljale PPA ametnikule taotleb riigiprokurör Steven-Hristo Evestus paarikuulist šokivangistust ning maksimaalselt viieaastast vangistust tingimisi. Neilt on välja mõistetud ka menetluskulud ning summad, mille nad said kuritegude toimepanemise eest. Evestuse sõnul jäävad kuritöö eest saadud summad paari tuhende euro kanti.

2015. aasta oktoobris pidas politsei kinni 12 inimest, keda kahtlustatakse ebaseaduslikul teel riiklike dokumentide saamiseks eelduste loomises. Ühteteist neist kahtlustatakse esimese astme kuritegudes: 65-aastast Ljubovi kahtlustatakse kuritegeliku ühenduse loomises, juhtimises ja sinna isikute värbamises, kümmet isikut, sealhulgas nelja politsei- ja piirivalveameti töötajat, sellesse kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Eesti Päevaleht on varem kirjutanud, et PPA sisekontrollibüroo sai esmase teabe skeemi kohta mõned kuud enne vahistamisi. Seda infot kinnitas ka PPA järelkontrolli süsteem. Nimelt liiguvad kõik kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna dokumendid ja sisseantavad taotlused edasi järgmisse etappi, mille üks ülesanne on kontrollida dokumentide tõele vastavust. „Kontrolli käigus tuvastatu kinnitas meile laekunud esmast teavet,” kinnitas juhtumit tutvustanud sisekontrollibüroo juht Raul Vahtra 2015. aastal Päevalehele.

Loe veel

Naisel tuli pähe mõte hakata teenima inimeste arvel, kellel puuduvad nõuetekohased dokumendid. Menetluse käigus tuvastati ka n-ö iseseisvaid harusid ja 12. tuvastatud isik tegeles sama skeemiga, millega kuritegelik ühendus, makstes PPA ametnikele iseseisvalt altkäemaksu.

Mõnda isikut kahtlustatakse ka korduvas altkäemaksu andmises, mõnda korduvas altkäemaksu võtmises ja mõnda vahendamises. See liigitab kuriteo esimesse astmesse kuuluvaks, mille eest karistusseadustik näeb ette kuni kümneaastase vangistuse. Altkäemaksusummade suurust pole veel avalikustatud, kuid juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus on öelnud, et jutt käib tuhandetest eurodest. Samuti on esitatud väiksemaid kuriteokahtlustusi, mis on seotud dokumentide võltsimisega, tähtsate isiklike dokumentide ebaseadusliku hankimisega ja teiste isikute nimele välja antud dokumentide kasutamisega.

Kuigi võrgustikku võib pidada ka sõpruskonnaks, oli asi sellest kaugel. Kõik üksteise olemasolust ei teadnud. Ka neli PPA kodakondsus- ja migratsioonitöötajat polnud teadlikud, et kaasametnikud tegelevad samas grupeeringus samalaadsete kuritegudega. Tegemist oli sõna otseses mõttes kuritegeliku grupeeringuga, mille liider oligi loonud konkreetse tegevussuuna jaoks. Ühenduse juhil oli Eesti kodakondsus ja menetluse käigus tuvastati, et ta oli korraldanud endale veel kaks kõrvalidentiteeti. Grupeeringu juht oli loonud kuritegeliku skeemi, mille ülesanne oli aidata vajaminevate dokumentidega varustada ja tagada, et nende tingimused ja nõuded oleksid täidetud.

PPA ja riigiprokuratuur on juba tuvastanud skeemi, et kuritegelik ühendus andis sellekski kindlaid suuniseid ja korraldas süsteemi, kuidas keeleeksamit ning kodakondsus- ja põhiseaduse tundmise eksamit edukalt teha. Siin tulid mängu veel mõned kuritegelikku grupeeringusse värvatud isikud ja ilusalongi töötajad. Viimati nimetatute ülesanne oli muuta värvatud isikud võimalikult sarnasteks nendega, kelle pildid olid isikut tõendavatel dokumentidel. Oma tegevuse varjamiseks kasutasid kuritegelikku ühendusse kuuluvad isikud omavahel hüüdnimesid.

Nagu möönis Evestus, on seekord tegemist veidi erakordse kaasusega. Nimelt on 11-st kuritegelikku ühendusse kuulunud liikmest kümme naised. Tegemist on keskealiste inimestega. Kõige vanema ehk 65-aastase naise – grupeeringu juhi - teadmata ei toimunud midagi.

PPA juht Elmar Vaher on ka avalikkusele öelnud, et selle juhtumi uurimise koondnimi oli peategelase üle aliase järgi "Maarika" ning et 65-aastasel naisel oli ametlikult kolm isikukoodi.