DELFI FOTOD | Nõo vallas hukkunud noormehe surmapaika tuuakse küünlaid ja lilli

Möödunud neljapäeval hukkus Tartumaal Nõo vallas Nõgiaru külas juhtunud traagilises liiklusõnnetuses 19-aastane noormees, kes oli teel oma kooli lõpuaktusele. Viimastel päevadel on noormehe lähedased ja sõbrad toonud õnnetuspaika hulgaliselt küünlaid ja lilli.

Sündmuskohal annavad õnnetusest aimu peale küünalde ja lillede ka teepervele vedelema jäänud vrakiosad.

Politsei algsetel andmetel kaldus Tartust Valga suunas liikunud Volkswagen Passati juht teadmata põhjusel äkitsi vastassuunavööndisse. Talle vastu liikunud 37-aastasel veokijuhil, kel olid lastiks sõiduautod, ei õnnestunud kokkupõrget vältida. Veoauto Mercedes sõitis teelt välja kraavi ning sõiduauto paiskus saadud löögist omakorda umbes poolesaja meetri jagu kokkupõrke kohast eemale teeserva.

Sõiduautos üksinda viibinud noormees hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal. Noormees elas esialgsetel andmetel õnnetuspaiga lähedal.

Õnnetus juhtus sirgel ja hea nähtavusega teelõigul, kus lubatud suurim sõidukiirus on 90 km/h. Õnnetuse juhtudes vihma enam ei sadanud ning sõidutee oli juba kuivanud. Tunnistajate esmaste ütluste põhjal liikles Volkswageni juht õnnetusele eelnenud ajal liiklusreeglite kohaselt, ka pole noorel sõidukijuhil varasemaid liiklusrikkumisi.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk märkis neljapäeval, et seni pole veel üheselt selge, millistel asjaoludel õnnetust juhtus. Kriminaalmenetluse käigus kogutakse lisainfot tunnistajate ülekuulamise, ekspertiiside, veoki pardakaamera salvestuse ning teiste võimalike allikate uurimise teel.

Kas ja millist osatähtsust võisid antud õnnetuse puhul omada kõrvalised tegevused või muud tegurid, selgitatakse kriminaalmenetluses.

Lõuna ringkkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius ütles täna Delfile, et neljapäeval Nõo vallas juhtunud traagilise liiklusõnnetuse asjaolud on veel selgitamisel ja uurimises kogutakse jätkuvalt informatsiooni. Ühtlasi on määratud kohtuarstlik ekspertiis, mille vastuseid veel ei ole.

"Äärmiselt kurb päev, kuna üks noor inimene on liikluses taas elu kaotanud. Seda enamgi, et tänane päev pidi noormehele ees oodanud lõpuaktuse tõttu olema üks tema õnnelikumaid päevi," sõnas Virk kaastunde avaldustega.

Veoautojuht oli teel Tartu suunas. Ta sai traumapunktis esmaabi ning lubati kodusele ravile, tema kõrval istus 6-aastane poiss, kes pääses õnneks vigastusteta.