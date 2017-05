DELFI FOTOD: Mustamäe kortermajas puhkes tulekahju

Täna kell 17.18 teatati suurest tulekahjust Tallinnas Mustamäel Vilde teel. Tulekahju puhkes maja seitsmendal korrusel.

Põhja päästekeskuse teatel sai korteris viibinud inimene põlengu puhkedes korterist välja. Rohkem inimesi korteris ei ole ning hetkel toimuvad kustustööd.

Tulekahjust teatati esialgu kui plahvatusest, kuid päästekeskuse esindaja sõnul saa seda infot enne kinnitada, kui demineerijad pole lõplikku hinnangut andnud. Ei ole välistatud, et suured purustused võisid tulla tulekahju ning selle kustutustööde tagajärjel.

"Meeletu hulk päästjaid on kohal, aknad on eest ära lennanud, inimesed on majast välja aetud ja kustutamine käib," kirjeldas kohapeal viibiv Delfi fotograaf.