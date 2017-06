DELFI FOTOD | Murelik mööduja kutsus autos üksi tegutsenud last nähes päästjad

Täna kutsuti Tallinnas Narva maanteel asuva büroohoone hoovi parkinud auto juurde päästjad, sest sõidukisse oli üksi jäetud väike laps, kes seal ringi ronis.

Päästjad tulid kohale ja helistasid lapse emale, kes tegutses hoone esimesel korrusel ja last läbi akna aeg-ajalt piilus. Ema oli päästjate saabumisest üsna kohkunud, sest kogu plaan oli tal enda meelest läbi mõeldud.

Naisel oli autos beebimonitor – nii nägi ta küll aknast, et lapse pea liigub ehk laps on ärkvel, kuid kuna ta ka kuulis, et beebi ei nutnud, siis ta kohe auto juurde ei kiirustanud. Kui ema autost lahkus, jäi 9-kuune laps sinna turvatooli magama. Ema oli ära 20 minutit ning selle aja jooksul ärkas laps üles ja hakkas autos ringi ronima. Rihmad lapsel kinni polnud. Naine selgitas, et kui beebi ärgates rihmadega kinni on, siis läheb too hüsteeriasse. Ema askeldamise hoones lõpetas aga päästjate kõne.

Ema viitas, et päikest ei paistnud ja ilm polnud palav, mistõttu autos ülekuumenemist karta polnud. Laps ise oli tõepoolest ka pärast päästjate lahkumist rahulik ja rõõmus.

Teine lapsevanem meenutas sellest juhtumist ajendatuna, et ta on samuti oma väikse lapse üksi autosse jätnud. Mitte küll nii, et paneb ukse kinni ja läheb poodlema, vaid sarnaselt tänase juhtumiga läks ta hoone esimesel korrusel asuvasse lillepoodi, kust lapsel läbi klaasi sai silma peal hoida. Läksid üksikud minutid, et autos magava lapse juurde tagasi jõuda, kuid selle ajaga oli juba auto juures kaks neiut, kes murelikult autos üksi olevat last jälgisid.

Mõlema juhtumi kohta võib öelda, et on kahtlemata tore, et möödujad autos üksi viibivat last nähes muret tunnevad, kuid samas ei saa ilmselt öelda, et lapse üksi autosse jätmine iga kord traagiline sündmus on. Teinegi kord on sel lapsel tegelikult vastutustundlik lapsevanem, kes kas läbi akna või beebimonitori last jälgib. Äärmiselt halvad on muidugi juhtumid, kus laps jääb kümneteks minutiteks üksi autosse ja lapsevanemal pole samal ajal mingit võimalust tema turvalisuses veenduda.

Kõige hullem on aga olukord siis, kui lapse üksi autos viibimine talle ohtlik on. Eelkõige on see tõenäosus äärmiselt suur palaval ja päikesepaistelisel suvepäeval, mil konditsioneerita autos temperatuur kiirelt tõuseb. Sellises sõidukis üksi viibimine on seal viibivale väikesele organismile eluohtlik. Last ei tohiks siiski järelevalveta autosse jätta ka jahedal ja pilvisel päeval, sest kui laps ärkab või murelikuks muutub, võib kogemus talle tõepoolest traumeeriv olla.