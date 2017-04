DELFI FOTOD: Kolme hukkunuga avarii põhjustanud Jaan Piim astub kohtu ette suvel

Möödunud suvel kolme hukkunuga avarii põhjustamises süüdistatav Jaan Piim astub kohtu ette suvel.

Viru maakohus määras tänasel eelistungil kohtuprotsessi arutamise kuupäevadeks 5.-9. juuni ning 20. ja 21. juuni, teatas kohtute pressiesindaja Anneli Vilu. Tänasel eelistungil oli kohal ka süüdistatav Jaan Piim.

2016. aasta 30. juulil kella 20.55 paiku sai politsei teate Tallinna-Narva maantee 125. kilomeetril toimunud liiklusõnnetusest, milles hukkus kaks ja sai viga kolm inimest. Järgmisel hommikul tuli teade, et üks autos viibinud noortest suri haiglas.

Esialgsetel andmetel kaotas 27-aastane Jaan Piim tanklast välja sõites ja parempööret sooritades oma sõiduauto BMW üle kontrolli ning libises auto tagaosaga vastassuunavööndisse. Narvast Tallinna suunas liikunud liinibussi roolis olnud 40-aastasel naisel ei õnnestunud paraku kokkupõrget vältida.

Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkusid BMW-s kaasreisijatena viibinud 20-aastane naine ja 21-aastane mees. Sündmuskohalt toimetati haiglasse 27-aastane BMW roolis olnud mees ja kaasreisijana autos viibinud 21-aastane naine, kes suri järgmise päeva varahommikul.

Liinibussis reisijana olnud 52-aastane naine sai kergemaid vigastusi ja kiirabi andis talle kohapeal esmaabi.

Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Karistusseadustik võimaldab kohtul isikut süüdimõistmisel karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germann on Delfile öelnud, et Piim oli varasemalt korduvalt nii kriminaal kui ka väärteo korras karistatud, viimati karistati isikut väärteokorras selle aasta juulikuus mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, millega tekitati liiklusoht. "Sellest võib järeldada, et isikule on omane liiklusohtlik käitumine," lisas Maarja Talts.

Hiljem selgus ka, et 27-aastane Jaan Piim on tuntud driftimise ja illegaalsete tänavavõidusõitude huviline, kes astus üles ka teemakohases Delfi TV saates "Sensor".

