DELFI FOTOD: Kohus keeldus lõpetamast endise tippratturi Janek Tombaku kriminaalasja

Tänasel istungil otsustas kohus, et ei lõpeta kriminaalmenetlust Janek Tombaku (40) suhtes. Tombakut süüdistatakse kelmuses.

Täna kell 9 astus Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas õigusemõistjate ette endine tipprattur Janek Tombak. Kohus otsustas, et jätab rahuldamata prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetluse Tombaku suhtes.

Tombakit süüdistatakse kelmuses, täpsemalt varalise kasu saamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse teel.

3. mail toimunud kohtuistungil esitas prokurör kohtule taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks, viidates asjaolule, et tegemist on teise astme kuriteoga, mille puhul avalik menetlushuvi puudub. Kaitsja toetas taotlust.

Kohus jättis tänase määrusega taotluse rahuldamata, asudes seisukohale, et kõik seaduses ette nähtud eeldused kriminaalmenetluse lõpetamiseks ei ole täidetud – nimelt ei nähtu kriminaaltoimikust andmeid, et süüdistatav oleks heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju. Seadus näeb ette just niisuguse eelduse, lõpetamaks kriminaalmenetlust nn oportuniteedi põhimõttel. Kohus tagastas kriminaaltoimiku prokuratuurile edasisteks toiminguteks. "Prokurör otsustab esmalt selle, kas on vajadus täiendavateks toiminguteks. Pärast seda on võimalik vastu võtta lõplik menetlusotsus," täpsustas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas.

Kohtumäärus ei ole vaidlustatav.

Kelmuse eest karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase karistusega.

Varasemalt on Eesti Päevaleht kirjutanud, kuidas endisest tippratturist ärimehel on olnu sekeldusi nii tavaklientide kui ka tuttavate spordiinimestega.

2013. aasta detsembris avas Janek Tombak Tallinnas Doltcini ametliku esinduskaupluse. "Nüüd on inimestel võimalus tulla kohale, tutvuda uuemate mudelitega ja proovida neid ka kohe selga," sõnas rattariiete maaletooja ja omanimelise osaühingu tegevjuht uste avamisel.

2014. aasta septembriks on ettevõte vahetanud nii juhatust, nime kui ka asukohta, kolides Tallinnast Viljandimaale. Paraku olid hätta jäetud mitmed kliendid, kes on Tombakult rõivaid tellinud.

Endise olümplase ja ka Tour de France’i läbi sõitnud Tombaku ärimudel oli lihtne: riiete eest tuli 50% ette maksta, järgnes 6–12 nädala pikkune ooteaeg. Kuid pahatihti jäigi tellitud kaup saabumata. Ka juhul, kui klient oli inimene, kellega tuli jalgrattaringkondades päevast päeva silmitsi seista. Tombaku käekiri jäi samaks: tähtaegade ületamine, valetamine, telefonikõnedele ja meilidele vastamata jätmine.

Tipprattur Janek Tombak:

2008. aastal tunnistati Eesti parimaks jalgratturiks ja sõitis aastail 1999–2005 Prantsusmaa tippklubis Cofidis.

2003. aastal sai MM-i grupisõidus 10. koha ja 2005. aastal sõitis ajaloo kolmanda eestlasena lõpuni Tour de France’i.

Osales 2000. ja 2004. aasta suveolümpiamängudel.