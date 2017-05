DELFI FOTOD: Kohtunik otsustas PERH-i juhtide istungile asjatundjatena kohale kutsutud Marek Helmile ja Mait Paltsile sõna mitte anda

PERH-i endiste juhtide kohtuasja tänane istung pidi keskenduma ettevõtluse asjatundjate Mait Paltsi ja Marek Helmi ekspertarvamustele kliendiüritustest. Kohtunik otsustas, et mehed sõna ei saa.

PERH-i endine juht Tõnis Allik kutsus kohtuistungile Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi ning endise maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helmi.

Istungi alguseks oli kohal ainult Palts. Kohe alguses läks Alliku kaitsja ja kohtuniku vahel vaidluseks, kas Palts on tunnistaja või asjatundja. Ka Palts ise toonitas, et soovib rääkida kui asjatundja, mitte kui tunnistaja.

"Kliendiürituste korraldamine on tavapärane üritus erasektorites," toonitas Alliku kaitsja, lisades, et Palts on vaieldamatult asjatundja Eesti ettevõtluskeskkonnas.

Prokurör Steven-Hristo Evestus märkis, et kaitsja eesmärgiks on selgitada, mis on kliendiüritus ja mida see tähendab. "Iga ettevõtjate esindaja võib anda sisulist ülevaadet selle kohta, mismoodi tema kogemuste pinnalt on kliendiüritusi tehtud," sõnas ta. Seetõttu leidis Evestus, et Paltsi ei ole alust asjatundjana üle kuulata. "Leian, et selles osas asjatundjate ülekuulamine selle pinnalt, mismoodi asutused korraldavad üritusi, ei ole selles asjas oluline." Lisaks märkis Evestus, et on teadmata seos süüdistavate suhetes Paltsiga.

Kohtuniku seiskoht oli, et Palts ei ole antud kohtuasjas asjatundja, vaid saaks kohtus rääkida tunnistajana. "Kohus leiab, et isikud, kes ei ole sellega seotud, ei saa nimetada asjatundjaks selles kohtuasjas," oli kohtuniku kindel seisukoht.

Palts astus kohtuistungil kuulajate sekka ning seejärel asus Alliku kaitsja pidama läbirääkimisi Marek Helmi ülekuulamiseks asjatundjana. Ka selle taotluse jättis kohtunik rahuldamata. Palunud kohtuistungil minut pausi, helistas Alliku kaitsja Marek Helmile ning teatas, et mehel ei ole põhjust kohtusse tulla.

Seejärel tõi kaitsja välja, et ka PPA ja justiitsministeerium on kulutanud kliendiüritustele oluliselt rohkem raha kui antud kohtuasjas. Lisaks on ka sealsed kliendid olnud asutusevälised inimesed. Kohtuniku küsimusele, kes need kliendid täpsemalt on, jättis kaitsja vastamata.

Kas PPA ja justiitsministeeriumi ürituste andmed on antud kriminaalasjas kohtu meelest arvestatavad tõendid või mitte, selgub juba järgmisel istungil.

Oktoberfestile ja perega puhkama

Riigiprokuratuur süüdistab PERH-i endist juhti Tõnis Allikut korduvas altkäemaksu (teo toimepaneku ajal kehtinud seaduses nimetati seda pistiseks) võtmises.

Süüdistuse järgi tagas Allik vastutasuks aastate jooksul raviasutuse toitlustaja hangetel võidu Dussmannile. Altkäemaks olevat seisnenud võimaluses käia ettevõtte kulul Saksamaal festivalil Oktoberfest.

Peale selle süüdistab prokuratuur Allikut ja haigla IT-juhti Marko Kilki kelmuses ja omastamises, sest nad käisid PERH-ile infosüsteemide arendustöid teinud Helmes AS-i kulul ja ettevõtte teadmata peale lubatud tööalaste välisreiside koos pereliikmetega ka puhkusereisidel.