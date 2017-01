DELFI FOTOD: Jüri ringil tegid veokid avarii ja põhjustasid ummiku

Täna hommikupoolikul juhtus liiklusõnnetus Tallinna ringteel. Kaks veokit tegid Jüri ringil avarii, mille tulemusel sõitis üks neist ka teelt välja. Veok tõmmati kella 11.30 ajal küll teele tagasi, kuid kella 12 ajal oli sündmuskoha lähedal jätkuvalt suur ummik. Liiklus taastati kella 14.10 ajal.

Ilmaolud olid kohapeal kehvad, kuivõrd seal tuiskas. Õnnetuse juhtumise hetkel oli ka alles hämar. Sündmuskohal käinud fotograaf märkis, et avarii tõttu tekkis korralik ummik, sõidukitel oli läbipääs takistatud ja paljud pöördusid ka tagasi.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Ruth Vilusaar ütles Delfile, et politsei sai täna kell 10.30 teate, et Tallinna ringtee 11. kilomeetril on juhtunud liiklusõnnetus kahe veoki vahel, mille tagajärjel oli liiklus tugevalt häiritud. Politseinikud aitasid liiklust reguleerida. Keegi õnnetuses viga ei saanud ja juhid pöörduvad kindlustusse.

Teeolud on väga keerulised ja sellega seoses palub politsei kõigil liiklejatel olla ettevaatlik.

Foto: ekraanitõmmis / Waze

Kella 12 ajal jäi Jüri ringil pildile ka sõiduauto, mis oli seal avariisse sattunud ja vastu posti sõitnud.

Samuti Tallinna ringtee juures, kuid Sakus asuval Tammemäe teel on jää, mistõttu ei saa veokid mäest üles. (Piltidel on näha veokist teele maha jäänud pingutused.) See omakorda tekitab sealgi ummikut.

Loe veel

Tallinnas Balti jaamas on abitöölised jääraudade, lumelabidate ja harjadega väljas, et raudteed rongide tarvis lumest ja jääst vabana hoida. Täna on raudtee pöörangute jäätumine põhjustanud rongide hilinemist mitmel pool Eestis.