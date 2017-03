DELFI FOTOD: Jätkub Kaur Kenderi kohtuprotsess: kaitsja nõuab Kenderi õigeksmõistmist ning riigilt üle 55 000 euro kulude katteks

Kell kümme algas järjekordne istung protsessil, kus arutatakse, kas Kaur Kenderi kirjutatud õudusnovell on lapsporno või mitte. Kui eile sai pikemalt sõna prokurör Lea Pähkel, siis täna Kenderi kaitsja Paul Keres. Ta nõuab õigeksmõistmist ning kohtukulude katteks riigilt üle 55 000.

Paul Keres sõnas, et kogu süüdistus Kenderi vastu on halvamaiguline lastekaitse tegevuse paroodia. "See on asendustegevus! Võimu näitamine. Midagi sellist, mida demokraatlikus õigusriigis olla ei tohiks," rääkis ta ning lisas, et seadusparagrahvi on väänatud pahatahtlikul moel. Kender kirjutas teose 2014. aasta lõpus USAs. Keres viitas, et nad on konsulteerinud ühe sealse juristiga ning sealses seadusloomes kirjanduslikku lapspornot ei tuntagi, sellis kvalifikatsiooni pole.

Keres tõi ka välja, et varasemalt pole Eestis ühtegi kirjanikku või levitajat kirjandusteose levitamise eest kriminaalvastutusele võetud. Ta lisas, et mitte vaid taasiseseisvunud Eestis, vaid ka nõukogude ajal. Toona küll mõisteti kirjanikke vangi, aga mitte kirjandusliku tegevuse eest.

Keres viitas ka sellele, et raamatupoodides ja raamatukogudes leidub palju raamatuid, kus detailiselt kirjeldatud seksuaalvahekordasid alla 14-aastaste lastega. Näitena tõi ta välja kurikuulsa raamatu "Lolita", kus seksuaalvahekorras on 12-aastane tüdruk ning täisealine mees.

Keres rõhutas ka, et Kenderi tekstis pole räägitud ühestki füüsilisest ehk reaalsest isikust. Sestap pole tema sõnutsi ka kedagi, kelle põhiõigused kaitsmist vajaks. Prokurör nimetas teost labaseks. Keres aga toonitas, et tekst oli küll ebameeldiv, aga mitte labane. "Tegu on kunstilise sõnakasutusega."

Keres ütles, et kõik kaitsja tõendid on tema meelest pädevad ning kohus peaks neid arvestama. Samas leidis ta näiteks, et prokuratuuri poolt esitatud nn pornokomisjoni hinnangud pole arvestatavad, kuna komisjoni liikmed polnud kirjandusvaldkonnaga kursis.

Keres nõuab, et Kender mõistetaks õigeks. Ühtlasi sooviks ta, et Kenderi kasuks mõistetaks Eesti Vabariigilt välja 55 695 eurot. Sellest umbes 20 000 eurot oleks kaitsjakulu, lisaks üle 35 000 eurot välisekspertide kaasamise kulud.

Prokurör nõuab pea 4000 euro suurust trahvi

Eile nimetas prokurör Lea Pähkel Kenderi kirjatükki "Untitled 12" labaseks ja pealetükkivaks pornograafiaks. Ta märkis, et arvestades žanri eripära otsustas Kender teadlikult šokeerida ja pidi ka ise möönma, et seksuaalperverdi aktide läbi kujutab sel viisil lapsi pornograafiliselt. Pähkel leidis, et Kender pani toime kaudse tahtlusega kuriteo. Karistuseks nõudis ta rahatrahvi 300 päevamäära ulatuses (Kenderi puhul oleks see 3939 eurot).

Kaur Kender sõnas eile Delfile, et kogu protsess on tema jaoks arusaamatu. "21. sajandil on kirjanik loomingu pärast kohtu all. Ainus Euroopa riik, kus selline asi võimalik on," arutles ta ja lisas, et mujal maailmas peeti taolised võitlused ära 20. sajandi keskel. "Väga jõhker totalitaarse korra tagasitulek." Kender ütles ka, et soovitab kõigil eesti keelt vältida. "On jõhker kuritegu midagi eesti keeles kirjutada."

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kenderit tema kirjutatud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises. Nimelt avaldas Kender 2014. aasta lõpus portaalis nihilist.fm vastuolulise kirjutise. Tekst oli 85 000 tähemärki pikk ning koosnes suuresti räigetest ja detailsetest suguühte kirjeldustest mehe ja laste vahel, mille kultuuriministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon hindas pornograafiliseks.

Kohus algas 2016. hakul, ent vahepeal tekkis pikk paus, kuna kuna kohus lasi ekspertidel kontrollida kirjaniku vaimset tervist. Psühhiaatrid jõudsid järeldusele, et Kenderil pole isiksushäiret, mistõttu võis kohtupidamisega jätkata.