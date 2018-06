DELFI FOTOD ja VIDEOD | Lasnamäel põleb prügikütuse tootmise hoone, osa tossust kandub lennuväljale, kuulda on plahvatusi

Tallinnas Suur-Sõjamäe tänaval põleb Ragn-Sellsi prügikütuse tootmise hoone. Tulekahjust eralduv suits kandub osaliselt üle Suur-Sõjamäe tänava Tallinna lennuväljale.

"Häirekeskus sai täna kell 16.39 teate, et Suur-Sõjamäe 31a põleb prügikütuse tootmise hoone," ütles päästeameti valvepressiesindaja Delfile.

Suur-Sõjamäe tänaval põleb üks Ragn-Sellsile kuuluv tootmishoone. "Reageerisime kõige kõrgema reageerimisastme järgi. Tossu on palju," kommenteeriti päästeametist. Ameti sõnul pole prügist eralduv suits oluliselt mürgisem kui teistel põlengutel eralduv toss.

Lugejate fotod vahendavad, et põlengust tulevat suitsu on näha mitmekümne kilomeetri kaugusele maanteele ning suitsusammas kõrgub üle Tallinna.

Põlemisel tekkiv suits kandub tuule tõttu edasi. Palume lähikonnas viibivatel inimestel hoida uksed-aknad suletuna ning vältida piirkonnas liikumist. — Päästeamet (@paasteamet) June 29, 2018

Osa tossust kandub ka Tallinnas lennuväljale. Tallinna lennujaama pressiesindajale Margot Holts ütles, et Lennuliiklusteeninduse AS on olukorraga kursis, kuid hetkel jätkub lennuliiklus plaanipäraselt. "Tossu sees on nii lennuradade ümbrus aga ka nende pealne, siiski meie süsteemid toimivad ilma tõrgeteta edasi," sõnas Holts.

Delfi fotograafi sõnul on põlengupaigas tunda kirbet, väga ebameeldivat lõhna ja kohati on suits väga paks ning kuulda on väiksemat sorti plahvatusi.

