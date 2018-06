DELFI FOTOD ja VIDEOD | Lasnamäel põleb jäätmekütuse tootmise hoone, osa tossust kandub lennuväljale, kuulda on plahvatusi

Tallinnas Suur-Sõjamäe tänaval põleb Ragn-Sellsi jäätmekütuse tootmise hoone. Tulekahjust eralduv suits kandub osaliselt üle Suur-Sõjamäe tänava Tallinna lennuväljale.

"Häirekeskus sai täna kell 16.39 teate, et Suur-Sõjamäe 31a põleb jäätmekütuse tootmise hoone," ütles päästeameti valvepressiesindaja Delfile.

Suur-Sõjamäe tänaval põleb üks Ragn-Sellsile kuuluv tootmishoone. "Reageerisime kõige kõrgema reageerimisastme järgi. Tossu on palju," kommenteeriti päästeametist. Ameti sõnul pole prügist eralduv suits oluliselt mürgisem kui teistel põlengutel eralduv toss.

Ajuti kõlanud plahvatused olid tingitud hoones olnud õlitünnidest. "Plahvatavate õlitünnide tõttu olid kustutustööd raskendatud, kuna päästjad ei pääsenud hoonesse sisse," lisas valvepressiesindaja.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti sõnul pole teada, mis põhjusel põleng tekkis. "Põleng sai alguse keskmisest sektsioonist ühe jäätmepurusti juurest."

Tegemist on jäätmekütuse tootmise hoonega, milles on kolm sektsiooni: esimene on eelhalli osa, mis süttis aprilli lõpus, teine on jäätmeliinidega tootmisosa, kus on hetkel tulekahju. Kolmas osa on jäätmekütuse laoosa. "Kõige intensiivsemalt põleb just see keskmine osa, kuid suits on hetkel nii intensiivne, et tuletõrje ei oska öelda, kas tuli on ka hoone teistesse osadesse kandunud."