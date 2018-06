DELFI FOTOD ja VIDEOD | Lasnamäel põleb jäätmekütuse tootmise hoone, osa tossust kandub lennuväljale, kuulda oli plahvatusi

Tegemist on jäätmekütuse tootmise hoonega, milles on kolm sektsiooni: esimene on eelhalli osa, mis süttis aprilli lõpus, teine on jäätmeliinidega tootmisosa, kus on hetkel tulekahju. Kolmas osa on jäätmekütuse laoosa. "Kõige intensiivsemalt põleb just see keskmine osa, kuid suits on hetkel nii intensiivne, et tuletõrje ei oska öelda, kas tuli on ka hoone teistesse osadesse kandunud," ütles Pesti kella seitsme paiku.

Sündmuskohal viibiv päästeameti töötaja ütles kell 20.50 Delfile, et tule levik on peatatud, kuid lokaliseeritud see veel pole. Tuli lõõmab kogu hoone ulatuses.

Lugejate fotod vahendavad, et põlengust tulevat suitsu on näha mitmekümne kilomeetri kaugusele maanteele ning suitsusammas kõrgub üle Tallinna, paistes kätte Tartu maanteele ja Viimsisse.

Põlemisel tekkiv suits kandub tuule tõttu edasi. Palume lähikonnas viibivatel inimestel hoida uksed-aknad suletuna ning vältida piirkonnas liikumist. — Päästeamet (@paasteamet) June 29, 2018

Osa tossust kandub ka Tallinnas lennuväljale. Tallinna lennujaama pressiesindajale Margot Holts ütles, et Lennuliiklusteeninduse AS on olukorraga kursis, kuid hetkel jätkub lennuliiklus plaanipäraselt. "Tossu sees on nii lennuradade ümbrus aga ka nende pealne, siiski meie süsteemid toimivad ilma tõrgeteta edasi," sõnas Holts.

Loe veel

Delfi fotograafi sõnul on põlengupaigas tunda kirbet, väga ebameeldivat lõhna ja kohati on suits väga paks ning kuulda on väiksemat sorti plahvatusi.

Suur-Sõjamäe tänaval põlengupaiga läheduses on kogu ümbrus suitsuvinesse mattunud.

Uudis on täiendamisel!