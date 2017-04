DELFI FOTOD ja VIDEO: Viimsi vallas süttis keset sõitu gaasiauto, sõiduk hävis tules

Täna kella poole kolme ajal päeval süttis Viimsi vallas Laiakülas gaasiauto Toyota Sienna, mis hävis tules. Keegi põlengus viga ei saanud. Politsei reguleerib liiklust.

Täna kell 14.39 sai Põhja päästekeskus teate, et Viimsi vallas Lilleoru teel põleb auto kapotialune, lisati, et inimesi sees pole, kuid autos on gaasiballoon.

Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul süttis gaasiauto Toyota Sienna esialgsetel andmetel sõidu ajal. Tulekahju oli kustutatud kell 14.55, sõiduk hävis tules. Gaasiballoon õnnekombel ei plahvatanud. Oht on likvideeritud, kuid auto on veel teel ja politsei reguleerib liiklust.

Millest tulekahju alguse sai, pole hetkel teada.