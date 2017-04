DELFI FOTOD ja VIDEO: Tossu rohkem kui küll! Tallinnas Kadrioru saksa gümnaasiumi kõrval süttis kurikuulus tondiloss

Tallinnas Sikupilli keskuse taga süttis täna vana hoone, mille vastu veel eile protestiaktsioongi korraldati.

Delfi lugejad andsid teada, et kõrged leegid ja toss on näha nii Kadriorus, Lasnamäel kui kaugemalgi.

Päästeametist kinnitati, et väljakutse tuli kell 21.28. Mahajäetud maja põles lahtise leegiga, ühtegi inimest hoones polnud. Kohal on Kesklinna ning Lasnamäe päästemeeskonnad.

Veel eile avaldas Delfi loo, kus oli juttu, et vahetult saksa gümnaasiumi kõrval asuva tondilossi vastu korraldati aktsioon, kus kooliõpilased mõtlesid välja ideid, mis võiks maja asemele ehitada.

Pallasti 7 asub üks tõeliselt mahajäetud maja, mille ümbrus on sama kole kui maja ise. Päästeliit hindas seda äärmiselt ohtlikuks ehitiseks. Sellel on küll alates märtsikuust uus omanik, aga omanik on alustanud oma tegevust sellega, et omavoliliselt lasknud maha võtta viis suurt puud. Mupole teatas, et teab ise, mida oma krundil teeb.

Probleemid mainitud majaga pole värske uudis. Üks Delfi lugeja märkis, et õppis samuti sealkandis ning juba 1998. aastal oli hoone lagunemas.