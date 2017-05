DELFI FOTOD JA VIDEO: Tartus Kroonpressi trükikojas puhkes tulekahju

Täna õhtul puhkes Tartus Tähe tänaval asuvas Kroonpressi trükikojas tulekahju.

Päästekeskus sai kell 18.44 teate, et Tartus Tähe tänaval põleb trükikoja Kroonpress hoone. Päästjate saabumise evakueeriti inimesi hoonest ning tuli lõõmas lahtise leegiga. Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse paberjääkide kogumise ruumist ja levis välisvoodri vahele. "Kroonpressi paberijääkide kogumise ruumis põlesid restil filtrid ja prügikast," täpsustas päästeamet.

Kroonpressi paberijääkide kogumise ruumis põlesid restil filtrid ja prügikast #press pic.twitter.com/qfNTzkoQHa

Kohapeal viibiva Delfi fotograafi sõnul ei ole hoones elektrit, mistõttu on töö trükikojas häiritud. Samuti on lahtine, kas seal trükitavad homsed lehed ilmuvad. "Osadele töötajatele öeldi, et nad võivad koju ära minna," täpsustas fotograaf.

Sündmusele reageeris kaheksa suurt tuletõrjemeeskonda, abi saabus näiteks Otepäält ja Elvast. Nimelt on territooriumil suured piiritust täis konteinerid ning oli prioriteet, et tuli nendeni ei leviks.

Pildil alguses süttinud ruum. Praegu käib välivoodri lammutamine tulekollete otsimiseks #press pic.twitter.com/9yU0sDktgh

Päästeameti teatel toimus sündmuskohal kella 21 ajal järelkontroll veendumaks, et seina vahele või ventilatsiooni pole ühtki sädet või tulekollet jäänud. 21.20 ajal oli tulekahju likvideeritud ning liiklus Tähe tänaval taastatud.