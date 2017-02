DELFI FOTOD ja VIDEO SÜNDMUSKOHALT: Tallinna südalinnas tulistati inimest, kurjategija pääses põgenema. Politsei otsib kolme põgenenud meest

Tallinnas Rottermani kvartalis tulistati täna päeval inimest, ohver viidi haavatuna haiglasse.

Täna veidi enne kella 14 sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinnas Roseni tänaval asuvas hotellis oli kuulda lasku. Hetkel teadaolevalt tulistati püstolitaolisest esemest ning 45–aastane mees sai jalga vigastuse. Tema seisund ei ole eluohtlik ning mees viidi haiglasse.

Politsei otsib kolme meest, kes liikusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Võimalik tulistaja on 50ndates kiilaspäine mees, kellel olid jalas hallid püksid. Temaga võisid liikuda koos pruuni värvi nahktagis ning musta värvi poolmantlis mehed.

Võimalik tulistaja on 50ndates aastates mees, kellel olid jalas halli värvi püksid, seljas musta värvi jope ning peas tume müts.

„Hetkel arvame, et kahtlusalused ning kannatanu võisid üksteist tunda. Praegu ei ole alust arvata, et juhtunuga seoses oleks kõrvalised inimesed ohus,“ ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Veiko Randlaine.

„Relvaga sündmustele reageerime alati suurte jõududega ja jätkub politseinike aktiivne töö selle nimel, et kahtlustatavaid kiirelt tabada. Töö sündmuskohal käib, politseinikud kontrollivad erinevaid piirkondi ja kogume informatsiooni võimalike teo toimepanijate kohta. Palume kõigil, kes kirjeldusele vastavaid mehi märkavad või kel on sündmusega seotud informatsiooni, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112,“ lisas ta.

Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

„Praegu on alust arvata, et tegu oli isikute omavahelise arvete klaarimisega, mis viis kakluse ja tulirelva kasutamiseni. Politsei tegeleb dramaatilise tüli põhjuste versioonide kontrollimisega ning politseile on juba teada võimalik kahtlustatavate ring, kuid hetkel veel kedagi kinni peetud ei ole,“ ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask.

Piirkonda on saadetud täiendavad politseijõud ja sündmuskohal töötavad politseinikud, kes viivad läbi esmaseid menetlustoiminguid, koguvad tõendeid ning kontrollivad piirkonda. Hetkel kedagi kahtlustatavana kinni peetud ei ole.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Veiko Randlaine sõnul töötavad korrakaitsjad hetkel selle nimel, et kahtlustatavad kiiresti tabada. "Hetkel teadaolevalt võib kahtlustatavaid olla kolm ning praegu ei ole alust arvata, et ümberkaudsed inimesed on ohus. Palume kõigil, kes nimetatud piirkonnas midagi kahtlast märkavad, anda sellest viivitamatult teada hädaabinumbril 112," ütles Randlaine.

Põhja prefektuuri välijuht Artur Gelvei ütles sündmuskohal ajakirjanikele, et tulistamise hetkel viibisid samas paigas ka teised hotelli külastajad ning politsei küsitleb neid.

Samuti kinnitas ta, et kõiki turvakaamera salvestisi kontrollitakse.

Seda, kas kannatanu tundis laskjat, ei saanud Gelvei avaldada. "Kriminaalmenetluse huvides ma ei saa praegu vastata antud küsimustele."

Politseil ei ole alust arvata, et tagaotsitav mees, kes kannatanut tulistas, võiks olla ühiskonnale ohtlik. "Politsei andmetel sooritas lasu ainult üks meesterahvas, kes oli kahe meesterahvaga koos," lisas Gelvei.

Esialgsetel andmetel tulistati kannatanu pihta üks lask.

