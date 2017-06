DELFI FOTOD ja VIDEO | Neljakorruselise kortermaja tulekahju Põhja-Tallinnas sai ilmselt alguse gaasiplahvatusest, üks inimene viidi haiglasse

Põhja-Tallinnas Nisu tänaval oli neljakorruselises kortermajas põleng, mis sai esialgsetel andmetel alguse gaasiplahvatusest. Üks mees viidi haiglasse, kaks inimest vaatas kiirabi üle sündmuskohal. Nüüd võib taas lähikonnas aknad avada ja taas on avatud ka liiklus Nisu tänaval.

Täna kell 14.02 teatati päästeametile, et Põhja-Tallinnas Nisu tänaval on põleng neljakorruselises kortermajas. Põlengu tõttu on toimetatud haiglasse üks mees. Kaks inimest vaatas kiirabi üle sündmuskohal. Kella 15 paiku andis päästeamet teada, et põleb ka maja katus ja pööning. Delfi fotograafi sõnul hakati katust eemaldama.

Mitu Delfi lugejat ütlesid, et kuulsid vähemalt kahte plahvatust. "Põhja-Tallinnas toimus võimas plahvatus. Kogu piirkonnas oli maavärin ja madal kurdistav plahvatuse hääl. Mööda Ristikut Erika tänava suunas liikus vähemalt viis kiirabiautot, neli tuletõrjemasinat, kaks politseid ja pommirühm. Praegu on kogu piirkond/linnaosa valge suitsuga kaetud ja sellel on ebameeldiv lõhn," kirjeldas lugeja.

Tulekahju sai esialgsetel andmetel alguse neljandal korrusel asuvas korteris toimunud gaasiplahvatusest. Kohapeal viibinud Delfi reporteri sõnul kella poole viie ajal kustutustööd käisid ja neid oli jälgima kogunenud suur hulk ümbruskonnas elavaid uudistajaid. Kohal oli ka linnaosavanem Raimond Kaljulaid ja teised Põhja-Tallinna valitsuse inimesed.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs sõnas kella 16.40 ajal Delfile, et pööningult leiti veel paar tulekollet ning kustutustööd käivad. Hirs kinnitas, et üldiselt oli põleng kontrolli alla saadud ja ka suitsu oli ümbruskonnas kordades vähem kui varem.

Ohtra suitsu tõttu paluti ümberkaudsetes majades aknad ja uksed sulgeda ning võimalusel lülitada välja ka hoone ventilatsioon, kuid kella 17.15 paiku oli suits hajunud. Liiklusele avati tänav taas kella 18.15 ajal. "Nisu tänava sündmus sai päästjate jaoks läbi kell 18.34, tulekahju on kustutatud. Ehituseksperdi sõnul maja hetkel varisemisohtlik pole," teatas päästeamet.

Inimesed, kelle kodu on Nisu tänava põlengu tõttu kannatada saanud, võivad öömaja vajaduse korral pöörduda Põhja-Tallinna valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja Magnus Kiisi poole telefonil 645 7060.

Droonifotod põlengust Foto: Andres Putting

Täna kell 14.02 teatati, et Põhja-Tallinnas Nisu tänaval on põleng neljakorruselises kortermajas. Kustutustööd käivad, üks kannatanu. — Päästeamet (@paasteamet) June 19, 2017