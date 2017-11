DELFI FOTOD | Harku valla elanikud on mures: miks laps kaubikusse tiriti?

Uudis, et üleeile tõmbasid võõrad mehed Harku vallas lapse mitmeks tunniks võõrasse kaubikusse, on kohalikud elanikud ärevusse ajanud. Leidub ka neid, kes pole sündmusest midagi kuulnud.

Pühapäev Vääna-Jõesuu ja Viti külades kulgeb nädalavahetusele omaselt rahulikuks tempos. Keskpäeval kohtab tänaval mõnda üksikut jalgratturit ja hooldekodu elanikku.

Vaid autoderivi ei taha lõppeda, kuid enamik neist on vaid läbisõidul.

Enne keskpäeva astus Vääna-Viti peatusest Tallinnasse suunduvasse bussi üks inimene ja pealinnast koju saabus vaid kaks kohalikku.

Just Vääna-Jõesuu ja Viti külade piiril asuvas Vääna-Viti bussipeatuses väljus reedel kell 13.44 laps bussist ja asus koduteele, kui kõrvalisel teel peatus tema kõrval Volkswageni kaubik ja lapse autosse tiris.

Bussipeatuse vahetus läheduses asuvas tanklas töötav mees ei teadnud üleeilsest juhtumist midagi, kuid pikemal mõtlemisel meenus talle, et politseiautosid olevat eile küll rohkem olnud.

Täna Vääna-Viti peatuses liinibussist väljunud mees polnud eilsest uudisest midagi kuulnud ja oli ilmselgelt üllatunud.

Ühtäkki peatub Delfi fotograafi juures sõiduk, milles viibiv naine tunneb huvi, kes me oleme ja kas ehk meie teame midagi eilsest sündmusest. Tema sõnul oli eilne juhtum hirmus ja inimesi vaevab teadmatus, kas ja kui suur on oht.

Kohalikus Vääna-Jõesuu toidukaupluses oli vaid üks klient, kes toidukraamist lookas riiulitele ruumi tekitas. Poemüüja sõnul on ta eilsest sündmusest Internetist lugenud ja muud ta ei tea. Samuti pole ta kuulnud, et piirkonnas oleks varem mõni kahtlane kaubik ringi sõitnud.

Poe kõrval asuva kohviku klienditeenindaja saab väidetavast lapseröövist teada Delfilt ja satub ärevusse. "Kas lapsega on kõik korras?" on tema esimene reaktsioon, "miks?"

Viimane küsimus ilmestabki eilset uudist kuulnud inimeste esimest reaktsiooni. Informatsiooni napib ja esialgu ei soovi ka politsei eile öeldule midagi lisada.

Mida me seni teame?

Lapse ema kirjutas eile Facebookis, et tema laps tuli reedel kell 13.44 Vääna-Viti peatuses bussi pealt maha ja kõrvalisel teel tõmmati ta valgesse Volkswageni kaubikusse.

"Tundub, nagu nad oleks seal juba pikemalt passinud, neid mehi oli 3, ainult üks oli roolis ja kaks selles kinnises kuudis," lisas ema. Kell 18.30 lasti laps samas kohas kaubikust välja.

Samas vestluses mainiti, et sarnast valget kaubikut on selles piirkonnas varemgi nähtud.

Hiljem lisas ema: "tegu oli vanemat tüüpi valge, kuid väga määrdunud kaubikuga, uks küljel, tagant täiesti kinnine. Mehi oli kolm, autojuhti nägi laps vaid hetkeks, kui heitis pilgu üle õla ja nägi, et auto tuleb selja tagant. Siis tõmmati ta kahe mehe poolt autosse, käsklusi anti eesti keeles vene aktsendiga, näod olid ära peidetud, ainult käed olid näha ja kätel mingeid märke polnud. Kuid see, mis neli tundi toimus, nende faktideni me ei lasku".

Nüüdseks on postitus Harku valla elanike Facebooki küljelt kadunud.

Põhja prefektuuri lastekaitse grupi juht Reimo Raiveti sõnul alustati eile õhtul kohe peale politseile info laekumist esimeste menetlustoimingutega ning asuti koguma tõendeid.

"Tegemist on väga ärevaks tegeva teatega ning teeme endast kõik oleneva, et juhtunu asjaolud välja selgitada. Eile (üleeile - toim) õhtul alustasime prokuratuuriga kriminaalmenetlust ning käib töö selle nimel, et selgitada välja, mis eile toimus."

Politsei palub kõigil, kes juhtunut pealt nägid, võtta ühendust lastekaitse grupiga telefoninumbril 53 01 99 38.

Põhja prefektuur teatas eile kella nelja ajal, et sinna piirkonda suunati ka rohkem patrulle, et kirjeldusele vastavat valget kaubikut otsida.