Harjumaal Tuula külas toimus täna avarii, mille tagajärjel viidi haiglasse kontrolli 21-aastane naine.

Politsei pressiesindaja sõnul tuli täna kella 11.30 ajal teade, et Harjumaal Saue vallas sõitis Peogeot` teelt välja.

Sündmuse tagajärjel viidi auto juht, 21-aastane naine haiglasse kontrolli.

Juht oli kaine ja fotodelt on näha, et sõidukil olid all ka talverehvid.