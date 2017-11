DELFI FOTOD | Haapsalu maanteel sõitis libeduse tõttu kolm autot kraavi

Täna hommikul sõitis Haapsalu maanteel Laitse rallipargist Riisipele pool Odulemma küla lähistel libeduse tõttu kraavi kolm sõiduautot, kaks neist olid keeranud katuse peale.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul tuli esimene teade avariist kella seitsme paiku hommikul ja sündmustele reageeris ka kiirarbi. Aava sõnul on vigastada saanud üks inimene. Kõik autod olid kraavi sõitnud eraldi.

Sündmuspaigalt mööda sõitnud Delfi lugeja sõnul märkas ta mööda sõites kraavis kaht autot, üks ühel pool, teine teisel pool teed. Lugeja sõnul olid mitmed teised autod kinni pidanud, et anda abi ja mitmed rääkisid ka telefoniga, teavitades ilmselt juhtunust häirekeskust.

Sündmuspaigal viibiva Delfi fotograafi sõnul on kõnealusel maanteelõigul ohtlikult libe kiilasjää ja raske on seal jalgelgi seista.

Politsei on ohtlikust teelõigust teavitanud ka maanteeametit, et korraldada teehooldus. Kella üheksa paiku oli juba märgata, et hakati teostama libedusetõrjet.