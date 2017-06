DELFI FOTOD: Autojuhid sõidavad Tallinna-Tartu maantee remondi pärast kitsaks tõmmatud teel üksteisel küljepeegleid maha

Jõgevamaal Tallinna-Tartu maantee 132.-135. kilomeetril on sõidutee teeremondi tõttu harjumatult kitsas ja kiirus piiratud, mis tähendab, et seal tuleb sõidukijuhtidel olla eriti tähelepanelik ja ettevaatlik.

Autojuhtidel tuleb Delfi fotograafi teatel hakkama saada tavalisest kitsamates oludes ja üks vale liigutus võib viia auto kraavi või vastu teist autot. "Kui kaks sõiduautot üksteisele vastu tuleb, siis on piisavalt ruumi, et mööda saada, aga kui peaks kaks veoautot vastamisi kokku saama, siis tuleb olla eriti ettevaatlik ja piirkiirusest kinni pidada."

Politseile on laekunud ka mitmeid teateid kiiruspiirangu eiramisest ja toimunud on kergemaid avariisid. Mitmed autod on oma küljepeeglid ära lõhkunud, kuna pole arvestanud tee laiusega.

Teelõigul ehitatakse kaherealisest teest möödasõiduvõimalusega kolmerealist teed, mistõttu on vana sõidutee suures osas külgedelt üles kaevatud.

Fotod kajastavad olusid teelõigul täna õhtul kella nelja paiku.