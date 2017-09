DELFI FOTOD | Assar Pauluse kambajõmm Ratastooli-Andu lasti vahi alt vabaks

Korduvalt tervisemurede üle kurtnud Ratastooli-Andu ehk Andres Vaik vabastati täna kohtu otsusega vahi alt. Orjapidamises süüdistatava Vaigu üle peetakse kohut aga edasi ja kodust ta lahkuda ei tohi.

Eesti kohtute pressiesindaja Janar Filippovi sõnul kontrollis kohus täna Andres Vaigu vahistuse põhjendatust. "Andres Vaigu suhtes asus kohus seisukohale, et tema tervislik seisund kaalub üles vahistamise alused ning kohaldas tema suhtes tõkendina elukohast lahkumise keelu," märkis Filippov. Vahi alla jäeti teine Pauluse jõugukaaslane Peep Havik, kelle kaitsjad ta vabastamist taotlesid.

Liiklusavarii tõttu ratastooli jäänud Ratastooli-Andu hüüdnime saanud Andres Vaik on tihedalt seotud Assar Pauluse kuritegeliku jõuguga. Samuti pidas ta oma koduabilisena tööl vanemaealist meest. Prokuratuur süüdistab teda orjapidamises.

Viimasel paaril aastal on Vaigul kohtus pidevalt olnud oma tervisega probleeme. Mure seisneb selles, et mees ei jaksa pikka aega ratastoolis istuda. 2015. aastal toodi kohtuistungi ajal talle lausa välivoodi, millel lamamisest Vaik keeldus, kuna see riivab tema sõnul eneseväärikust. Juba siis taotles Vaigu kaitsja ta kodusele ravile saatmist.

Mullu augustis määrati Assar Paulusele 7 aasta pikkune vanglakaristus. Paulus ja mitu tema jõugu liiget saavutasid prokuratuuriga kokkuleppe. Andres Vaik kokkuleppega aga ei nõustnud ja tema üle peetakse kohut siiamaani.