DELFI FOTOD | Abikaasa süüdanud süürlane mõisteti 10 aastaks vangi

Harju maakohus mõistis täna kümneks aastaks vangi Süüriast pärit mehe, kes süütas käesoleva aasta märtsis Lasnamäe korteris oma abikaasa.

Algselt süüdistas prokuratuur meest raske tervisekahjustuse tekitamises, kuid kohtus muudeti süüdistust ja talle esitati uus süüdistus valu ja tervisekahjustuste põhjustamises ning korduvas kehalises väärkohtlemises.

Süürlane tunnistas, et lõi naist umbes 100 korda, kuid naise süütamises ta end süüdi ei tunnistanud. Kohus leidis, et on Kovan on mõlemas kuriteos süüdi ja määras tema karistuseks 10 aastat vangistust.

Süüdistuse järgi süütas 19-aastane Kovan Mohammed 7. märtsil kella poole kuue ajal õhtul nende Lasnamäel Majaka tänaval asuvas korteris oma 22-aastase naine. Naine kutsus endale kiirabi ise.

Süürlanna sai süütamisest raskeid vigastusi ja viibis seetõttu kaks kuud koomas. Ligi 70 protsenti naise kehapinnast oli põlenud. Naise ellujäämislootused olid kehvad. Aga mai algul avas ta silmad ning pääses augustis haiglast välja.

Kuriteo ajal viibis korteris ka nende kahe ja poole aastane laps.

10. märtsil võttis kohus süürlase vahi alla ja tema üle hakati kohut pidama sellel kuul kinnistuse uste taga.

Mehe ja naise suhted olid pingelised

Süürlaste tugiisik Mai Zayas ei soovinud juulis Eesti Ekspressile Kovani ja tema abikaasa suhetest palju rääkida. See oli süürlanna palve. Ta vihjas vaid, et suhted olid pingelised ja et Kovan polnud kindlasti hooliv pereisa.

Kui Zayas naiselt küsis, kas koduseinte vahel on kõik hästi, vastas noor naine jaatavalt. Aga miski tema pilgus reetis, et võib-olla siiski mitte. Peale käia ei saanud.

Pärast süütamist jäi noore pere väike laps vanemateta. Ema lebas põletushaavadega haiglas, isa oli vahistatud.

Otsustati, et laps jääb tugiisiku juurde. Pärast seda, kui naine haiglast koju sai, kolisid nad lapsega Lasnamäele uude korterisse.

Süürlanna abikaasa versioon

Juulis kirjutas Eesti Ekspress naise abikaasa Kovani versioonist, mis nende korteris tol saatuslikul pärastlõunal juhtus.

Kovani sõnul oli tegemist õnnetusega. "Mohammedidel oli hea läbisaamine,“ ütles Kovani advokaat Alar Neiland Ekspressile. Temagi arvab siiralt, et tegemist oli õnnetusega.

Advolaat ütles suvel, et sügisel on lubanud Neilandi Eestisse tulla ka naise vend, et anda tunnistusi selle kohta, kui hästi noored läbi said. Naine suhtles vennaga tihti Skype’i teel.

Kovan on ise öelnud, et soetas bensiini jalgratta puhastusvahendiks. Samas on korteris palju kergesti süttivaid asju. Ta ei osanud tulega mängides seda ette aimata. Kovani sõnul istusid nad sel traagilisel pärastlõunal naisega köök-elutoas, laps oli neist umbes meetri kaugusel. Neil oli teoksil mängulaadne tegevus.

Kovan püüdis enda sõnul naist kustutada.

Neiland: "Me ei tohiks üldistavalt mõelda, et kanname selle vägivaldse juhtumi kultuurieripärale üle. Ma ei soovi, et meedia kütaks inimesi üles: sellised need pagulased ongi.“

Kovaniga kohtumine polnud loo kirjutamise ajaks võimalik.

Prokuratuur ega kohus ei lubanud Kovanil naisega suhelda, et mees ei saaks oma naist mõjutada.

Süüriast pärit sõjapõgenike pere saabus Eestisse möödunud aasta juunis Kreekast.