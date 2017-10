DELFI BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Prokurör: me ei oodanud Tartu abilinnapeade korruptsioonikahtlustuste avalikustamisel valimiste lõppu

Kaitsepolitsei pidas täna hommikul kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi, keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos.

Ajakirjaniku küsimusele, kas prokuratuur ja kapo ootasid Tartu abilinnapeade korruptsioonikuritegude uurimise avalike toimingutega, kuni valimised läbi saavad, vastas Margus Gross, et avalike toimingutega ei viivitatud. "Küsimus on see, kas me oleks võinud Artjom Suvorovi avalike toiminguteni jõuda varem - jah, oleks -, aga siis oleks me pärssinud teist uurimist."

Kapo peasekretär Harrys Puusepp kinnitas samuti, et valimistega need kahtlustused seotud pole. "Me tulime mõlema asjaga koos välja, sest kui oleks ühe enne avaldanud, oleks see takistanud oluliselt teise tõendite kogumist," selgitas Puusepp.

Kahtlustuse kohaselt osales Tartu abilinnapea Valvo Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid.

Sellistes otsustes osalemist keelab korruptsioonivastane seadus ning ametnik peab end nendes otsustes osalemisest taandama. Sellega pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitseiamet Semilarskit altkäemaksu võtmises ning ühte ärimeest Semilarskile altkäemaksu andmises.

Tartu abilinnapea Artjom Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest. Ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises.

Prokuratuur ja kapo avasid korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena kinni peetud Tartu abilinnapeade juhtumite tagamaid

Pressikonverents on lõppenud!

Margus Gross: Me saame 48 tunni jooksul otsustada vahistamise. See toimub sellel alusel, kas isikud jätkavad kuritegude toimepanemist või mitte.

Ajakirjanik: Kui paljudest organisatsioonidest me Suvorovi puhul räägime?Margus Gross: Räägime rohkem kui ühest organisatsioonist. Kui menetluse käigus selgub, et me peame kedagi veel kahtlustatavaks tunnistama, siis me seda teeme.

Ajakirjanik: Kas kahtlustavad teadsid valimiste ajal, et nad on kahtlustatavad?Harrys Puusepp: Ma kahtlen, et nad seda teadsid. Aga inimesed, kes on kuriteo toime pannud, peaksid endale aru andma, mida nad toime panevad. Siin see, et ma ei teadnud või et ma ei saanud aru, ei ole teo kuriteoks olemises eriline argument.

Margus Gross: Meeste süüdimõistmisel sõltub nende karistus süüdistusest. Neid võib oodata vangistus, tingimisi vangistus või rahatrahv.

Harrys Puusepp: Antud kahtlustused on seotud konkreetsete isikute, mitte erakonnaga.

Ajakirjanikud: Kas prokuratuur ja kapo ootasid, kuni valimised saavad läbi, ja siis hakkasid avalike toimingutega pihta?Harrys Puusepp: Valimistega need kahtlustused seotud pole. Me tulime mõlema asjaga koos välja, sest kui oleks ühe enne avaldanud, oleks see takistanud oluliselt teise tõendite kogumist.Margus Gross: Me ei viivitanud avalike toimingutega. Küsimus on see, kas me oleks võinud Suvorovi avalike toiminguteni jõuda varem - jah, oleks -, aga siis oleks me pärssinud teist uurimist.

Ajakirjanik: Kas Semilarski ja Suvorov on andnud vastuseid?Margus Gross: Me ei saa hetkel seda öelda kas ja mida.

Margus Gross: Kohtueelne uurimine on selline protsess, et me kogume niikaua tõendeid, kuni peame otsustama, kas on piisavalt tõendeid, et esitada süüdistus.

Margus Gross Kajar Lemberi korruptsioonikahtlustusest: Tema uurimise maht on suur seoses eurotoetustega. Seal vahetus ka prokurör ja mitu uurijat.

Ajakirjanik: Kui Suvorov on lubanud raha eraldada, siis see peab minema reservfondide kaudu. Harrys Puusepp: Me ei hakka seda kinnitama ega ümber lükkama.

Ajakirjanik: Kas nende ühenduste näol on tegemist aktsiaseltside ja osaühingute või MTÜ-de ja sihtasutustega?Harrys Puusepp: Me ei saa öelda seda ja ei tahaks ühegi valdkonna nime määrida. Kui me hakkaks ütlema see või muu, siis see heidaks varju inimestele, kes pole milleski süüdi.

Margus Gross: Ärimehed on ka täna kinni peetud.

Margus Gross: Meil on kaks kahtlustatavat abilinnapeade näol ja kaks altkäemaksu andjate näol.

Harrys Puusepp: Meil ei olnud võimalik minna eelnevalt uurima. Kahtlustatavate ülekuulamine ja sündmuste uurimine võtab veel aega.

Ajakirjanik: Milline on abilinnapea roll, kui mõttekas on talle altkäemaksu anda?Margus Gross: Abilinnapea saab otsuste tegemist ja ettevalmistamist suunata.Harrys Puusepp: Abilinnapeadele ei ole mõtet altkäemaksu anda.

Margus Gross: Mehed on kinni peetud, aga kas peame nad 48 tunniks kinni, me veel otsustame.Harrys Puusepp: Uurimine on kestnud mõnda aega. Korruptsiooni edukas uurimine eeldab seda, et me peame inimesed tabama teolt. Kindlasti see ajaperiood ei ole viimaste päevade teema. Aastate jooksul, kui seda korruptsiooni on Eestist välja juuritud, on skeemid muutunud keerulisemaks. Kindlasti ühel hetkel saame rääkida, mis on kahtlustuste täpsem sisu.

Harrys Puusepp: Toimingupiirangu rikkumine suures ulatuses tähendab seda, et otsus pidi hõlmama vähemalt 400 000 eurot. Sõltumata sellest, mis oli otsuse või hüve suurus, on korruptsioon omavalitsuses tõsine probleem.

Margus Gross: Nende kahtlustused on seotud nende ametialaste tegevustega. Seda, kui suured summad altkäemaksude puhul olid, ei saa avalikustada.

Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp: Uurimise varase faasi tõttu ei saa me palju avaldada. Korruptsioon on üks suur julgeolekurisk ja tegeleme sellega tõsiselt. Need tõendid, mis on kogutud, on piisavalt kaalukad, et oleme juhtumid avalikustanud. Aga üksikasju ei saa avalikustada.

Margus Gross: Sellistel abilinnapeadel on rahva seas suur usaldus. Nad ei saa lähtuda erahuvist, nad peavad lähtuma avalikust huvist.Ma leian, et on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti ühe mõjukama linna, Tartu, abilinnapead on seotud korruptsiooniga.

Margus Gross: Uurimine on kestnud pikema aja jooksul. Meil on kogutud piisavalt tõendeid, et mõlemale abilinnapeale kahtlustus esitada. Abilinnapead peeti kahtlustatavatena kinni, linnavalitsuse ruumid otsiti läbi.Need kahtlustused ei ole omavahel seotud. Ehk need kriminaalasjad ei ole omavahel seotud. Lihtsalt protsess oli selline, et need ametnikud tulid koos kinni pidada.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross: Täna hommikul pidasid kapo ametnikud Tartu linnavalitsuses kinni kaks abilinnapead. Kahtlustuse kohaselt osales Valvo Semilarski tehingutes, milles tal olid isiklikud majandushuvid. Semilarski oleks pidanud end otsustes osalemisest taandama, aga seda ta ei teinud. Sellega pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitseiamet Semilarskit altkäemaksu võtmises ning ühte ärimeest Semilarskile altkäemaksu andmises Tartu abilinnapea Artjom Suvorov võttis kahtlustuse kohaselt pikema aja jooksul korduvalt altkäemaksu mitmele organisatsioonile toetussummade eraldamise eest. Ühte isikut kahtlustatakse Suvorovile altkäemaksu andmises.

Pressikonverents Valvo Semilarski ja Artjom Suvorovi korruptsioonikahtlustuste osas algas.