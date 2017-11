Bussijuht tungis Tallinnas reisijale kallale ning peksis teda käte ja jalgadega. Põhjuseks väike suukorvistamata mops

Üleeile tungis Tallinna linnaliini bussis juht reisijale kallale, sest bussi kaasa võetud väikene mops oli suukorvistamata. Linnatranspordi AS vallandas pärast pardakaamera video ülevaatamist juhi.

"Esmaspäeval kella 22.35 paiku kogesime mitme inimesega ühistranspordis väga ebameeldivat olukorda," kirjutab Delfi lugeja. Ta kirjeldab, kuidas hulk inimesi istus Õismäele suunduvas bussis number 42 ning oli tunnistajaks õnnetule intsidendile, kus bussijuht ründas kaasreisijat, pekstes teda käte ja jalgadega.

"Buss seisis Kaubamaja peatuses, kui sinna sisenes kaks omavahel tuttavat noormeest, kellest ühel oli kaasas väikene koer, mops nimelt," alustas lugeja. Ta kirjeldas, kuidas mõni minut pärast noormeeste sisenemist väljus bussijuht oma kabiinist ja suundus äsja sisenenud meeste poole.

"Bussijuht rääkis nendega midagi, aga mida, seda ma ei kuulnud," sõnas lugeja. Seejärel teavitas juht läbi bussiraadio kaasreisijaid, et tema sõitu ei alusta, sest bussis on koer. Teadaande peale liikusid enamik reisijaid masinast välja, kuid koeraga noormehed istusid oma kohtadel edasi.

"Samal ajal, kui rahvas bussist väljus, liikus bussijuht kahe noormehe juurde, kummardus ja rääkis uuesti neile midagi," märkis bussis viibinud isik. "Järsku kargas bussijuht koeraga noormehega kaasas olnud mehele kallale, peksis teda käte ja jalgadega," kirjeldas pealtnägija ja lisab, et ohver püüdis juhi lööke tõrjuda.

Tunnistajad tõstsid häält ja palusid bussijuhil lõpetada. "Ma ärritusin ja hakkasin juhi peale karjuma, et mis õigusega ta inimesele kallale läheb. Sain vastuseks, et suukorvita koer ei tohi bussis olla," nentis ta.

Linnatranspordi AS: juht käitis täiesti valesti

Tallinna Linnatranspordi AS pressiesindaja Urmas Tooming ütles Delfile, et selline kahetsusväärne juhtum tõesti 6.novembri õhtul 42.liini bussis juhtus. "Bussijuhiga on vesteldud ja ka pardakaamera videod üle vaadatud. Bussijuht käitus täiesti valesti ning Tallinna Linnatranspordi AS taunib igati tema käitumist. Sellest lähtuvalt on antud bussijuhiga tööleping lõpetatud."

Tooming lisas, et koeri võib ühissõidukites vedada, kui nad on rihma otsas ning suukorvistatud. Kui väiksem koer on sõitja süles või vastavas kandekorvis või –kotis, siis ei ole suukorvi ega rihma vaja kasutada. Koera omanik peab igal juhul tagama kaassõitjate turvalisuse.

Politsei kinnitas Delfile, et üleeile õhtul esitas tunnistaja politseile omapoolsed ütlused. Täpsemad asjaolud selgitab välja uurimine.