Brüsseli kohus mõistis eestlasest tippametnik Margus Rahuoja naiskolleegi vägistamises süüdi

Rahuoja juhtumis oli kannatanuks temaga samas asutuses töötanud naissoost jurist, kirjutas Belgia väljaanne La Dernière Heure. Belgia leht süüdimõistetu nime küll ei avalda, kuid ära on märgitud initsiaalid M.R., täpne kunagine ametikoht, kodakondsus ning see, et tegu on 51-aastase mehega.

Juhtumist on varem kirjutanud ka Eesti Ekspress 2015. aastal, kuigi tookord viidati sellele, et eestlasest tippametnikku kahtlustatakse kolleegi ahistamises ning et selle tõttu on alustatud sisejuurdlust, mille ajaks on teenistussuhe Rahuojaga peatatud.

Rahuoja end kohtus süüdi ei tunnistanud ning väitis, et ei olnud kannatanu vastu vägivalda tarvitanud ning et tegu oli vastastikku vabatahtlikku seksuaalsuhtega.

Süüdimõistva kohtuotsuse kaasa toonud sündmused leidsid aset 2015. aasta septembris öisel ajal Euroopa Komisjoni tööruumides.

Süüdistuse kohaselt olid süüdistatav ja temast 20 aastat noorem kolleeg viibinud ruumis omavahel. Kohus tegi otsuse lähtudes kannatanu selgitustest, tema poolt tehtud telefonikõnedest ja meditsiinilistest ülevaatustest. Lisaks oli tunnistajaks kolleeg, kes oli enne keskööd samuti tööruumides viibinud ja kinnitas, et noor naine oli korduvalt lükanud tagasi oma ülemuse lähenemiskatsed.