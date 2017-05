BLOGI ja FOTOD | Kohus otsustas: Kaur Kender ei ole lapsporno valmistamises süüdi

Kaur Kenderi otsus

"Oluliselt parem on olla kui viimased kaks ja pool aastat," naerab Kender.

"Vahet ei ole, mis põhjusel tuleb õigeksmõistev otsus, kui tuleb õigeksmõistev otsus," leiab kaitsja Paul Keres.

"Kas riik võib võtta õiguse otsustada moraali üle?" küsib ajakirjanik. "Me selles kaasuses ei vaidle moraali üle," ütleb prokurör pärast mõttepausi. Küsimus on selles, kas lapsi on kujutatud pornograafiliselt.

Kui ilmnevad kuriteo tunnused, siis prokuratuuril on kohustus menetleda, ütleb Pähkel.

Prokurör Lea Pähkel: "Õigusselguse nimel on kindlasti vaja kõrgema kohtu hinnangut." Seega kaebab prokurör otsuse ringkonnakohtusse edasi.

Paul Keres ütleb, et temale siiski ei olnud otsus üllatus. "Na tegin kaks ja pool aastat selle nimel tööd."

"Ma arvan, et ma söön pitsat," plaanib Kender ülejäänud päeva.

Kirjanikud ei ole normaalsed inimesed, arvab Kender. "Psühhiaatrid eksisid!" naerab ta.

"Ma ei ole kaks ja pool aastat suutnud mitte midagi kirjutada," ütleb Kender. "Mul on siiamaani Kaur Kenderist," ütleb ta. "Isegi minul."

"Prokuratuur on tegelikult ju võitnud," ütleb Kender. "Võit oleks see, kui Lea Pähkel oleks kohtusaalis vahistatud."

Kender ütleb, et on väga üllatunud, kuid otseselt võitjana end ei tunne, kuna see on temalt mitu aastat röövinud.

"Jess!" kõlab saalist kohinana.

Kohtukulud 35 000 eurot tuleb hüvitada riigil.

Kohtunik: õigeksmõistva otsuse taustaks võttis kohtunik semiootiku hinnangut, mille kohaselt ei olnud "Untitled 12" pornograafiline teos.

Otsus: ei ole süüdi!

Pusletüki kõik tükid - kohtunik, prokurör, kaitsja ja süüdistatav on kohal.

Muu hulgas on kohal ka Soome meediakanalid.

Pisike kohtusaal on rahvast täiesti ummistunud - umbes pool huvilistest tundub olevat meedia, ülejäänud pool on Kenderi toetajad ja teised asjast huvitatud.

"Kaotus on kindel," arvab Kender kohtutrepist üles jalutades ilma erilise entusiasmita.

