Balti politsei eriüksused harjutavad Kloogal kurjategijate kinnipidamist

Täna harjutavad Eesti, Läti ja Leedu politsei kiirreageerijad ning eriüksuslased Kloogal ja Paide ümbruses relvastatud kurjategijate kinnipidamist.

Õppusel osalevad Balti riikide kiirreageerimisüksused ning kolme riigi eriüksused K-komando Eestist, Aras Leedust ja Omega Lätist. Õppuse legendi järgi harjutavad eriüksused Kloogal ohtlike kurjategijate kinnipidamist. Paide läheduses lahendatakse olukord, kus kiirreageerimisüksustel tuleb ohjata agressiivseid meeleavaldajaid.

PPA valmisoleku- ja reageerimisbüroo juhi Marti Magnuse sõnul mängitakse õppusel läbi teiste riikide politseiüksuste Eestisse toomine ning siin ühisoperatsioonide korraldamine. „Eriüksuste ühisõppusi oleme Eestis varemgi teinud. Sel korral harjutame aga läbi kõik väliskolleegide kaasamise etapid, alates abi palumisest kuni relvastatud kurjategijate kinnipidamiseni,“ ütles Magnus.

„Meie jaoks on oluline teada, kuidas naaberriikide üksused tegutsevad kriisiolukordades. Masside ohjamine ja ohtlike kurjategijate kinnipidamine peab olema taktikaliselt ning strateegiliselt põhjalikult läbi mõeldud. On määrav, et päris sündmuse puhul hoiaksid üksused kokku ja oskaks tegutseda sujuvalt ning tõhusalt,“ ütles Magnus.

Harjutuse käigus mängitakse läbi ka üksuste vastuvõtt riigipiiril ning eskort kogunemiskohta.

Õppuse käigus kasutavad ametnikud treeninguteks mõeldud laskemoona ja pürotehnilisi vahendeid. Paide elanikud võivad kuulda pauke ning lärmi. Liiklusmuudatusi õppus kaasa ei too.