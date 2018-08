Balti jaama hoones ilusalongi sisse murdnud pätipoiss tegi turvameeste eest põgenedes viiemeetrise õhulennu, mis viis ta haiglasse

Täna õhtul kella 18 ajal kukkus Balti jaama hoones väidetav murdvaras teiselt korruselt üle piirde esimesele korrusele. Kiirabi viis ebaõnnestunud kurikaela haiglasse.

Esialgse info kohaselt murdis mees sisse jaamahoone teisel korrusel olevasse Shnelli Day Spa ilusalongi, kuid signalisatsioon hakkas tööle, selgitas G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja. Mees üritas turvameeste eest ära põgeneda, kuid kukkus õnnetult üle piirde hoone esimesele korrusele. Õhulend oli umbes viis meetrit kivipõrandale, seega võib mees õnne tänada, et üldse ellu jäi.

Kiirabi viis mehe haiglasse, praegu toimetavad sündmuskohal politseinikud ja kriminalistid.

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik nentis, et politsei sai kell 18.16 teate, et keegi oli Balti jaama hoones sisse murdnud ilusalongi ja seejärel kõrgelt alla kukkunud. Kuik nentis, et kohale sõitis kaks patrulli ja kiirabi.