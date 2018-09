Avavanglast vehkat teinud vang leiti üles

Vang on leitud! Ta paigutatakse Tallinna vangla kinnisesse osakonda. Vangla alustas antud asjas kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb karistuse kandmisest kõrvale hoidumist.

35-aastane Edgar Viiard on ligikaudu 179 cm pikk ning suurte silmade ja ümara näokujuga. Eritunnustena on Viiardi parema jala sääremarjale tätoveeritud kala, parema käe õlavarrele gooti stiilis rist ja kiivriga pealuu, parema käsivarre siseküljele delfiin, vasaku käe õlale lamav leopard ning turjale hõimutätoveering. Parema kõrva taga ja paremas suunurgas on 4 cm pikkune arm.

Vanglast lahkudes kandis Viiard halli soni, halle dressipükse ja –pluusi ning tumedaid spordijalatseid. Isik kandis endaga kaasas tumedat nahkset õlakotti.

Edgar Viiard kannab karistust röövimise eest.

Tallinna vangla alustas antud asjas kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb karistuse kandmisest kõrvalehoidumist kinnipeetava puhul, kel on lubatud lahkuda kinnipidamisasutusest. Süüdimõistmisel on võimalik karistada isikut kuni üheaastase vangistusega.