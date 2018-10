Avavangla vang ei naasnud vanglasse

49-aastane Urmo Mölder on ligikaudu 179 cm pikk, suurte silmadega ja kiilaspäine. Eritunnustena on Möldri otsaesisel kaks 1-2 cm pikkust armi, vasaku jala sääre esikülg armiline, parema käe küünarnuki sisemisele pinnale on tätoveeritud kanepileht ja pealuu.

Vanglast lahkudes kandis Mölder musta pika lukuga Adidase jopet, sinist luku ja kapuutsiga dressipluusi kirjaga „Diesel“ ning musti vabaaja pükse. Jalas olid isikul musta-hallid spordijalanõud. Mölder kandis endaga kaasas musta õlakotti kirjaga „Expandable“.

Urmo Mölder kannab karistust varguste eest.

Tallinna vangla alustas antud asjas kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb karistuse kandmisest kõrvalehoidumist kinnipeetava puhul, kel on lubatud lahkuda kinnipidamisasutusest. Süüdimõistmisel on võimalik karistada isikut kuni üheaastase vangistusega.

Kõigil, kes teavad nimetatud isiku asukohta, palutakse sellest viivitamatult teavitada lühinumbril 112 või vanglateenistust numbril 612 7500.