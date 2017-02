Avariikohalt põgenes mullu 427 sõidukijuhti, valdav enamus neist tabati

Laupäeval Tallinnas inimese surnuks sõitnud ja avariikohalt põgenenud autojuht ei ole erandlik juhtum - eelmisel aastal põgenes sündmuskohalt või jättis õnnetusest teatamata kokku 427 sõidukijuhti. Justiitsminister Urmas Reinsalu on kavandanud seadusemuudatuse, mis muudaks sündmuskohalt põgenemise väärteo asemel kuriteoks.

Statistika on maakonniti väga erinev - eriti sageli tuleb põgenemisi ette Ida-Virumaal, eelmisel aastal näiteks 228. Teisel kohal on Pärnumaa 53 põgenemisega, rahvarohkeimas maakonnas Harjumaal oli see number vaid 49, vahendasid ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

Harju maakohus vahistas teisipäeval 19-aastase noormehe, kes on tõenäoliselt laupäeval inimese surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustaja. Sündmuskohalt põgenenud ning inimesed abita jätnud juhti otsisid politseinikud tunde, kammides läbi lähedalasuvaid tänavaid. Otsingud kandsid vilja 14 tundi hiljem, kui leiti õnnetuskohast umbes kilomeetri kaugusele Vilde teele pargitud avariiline BMW.

Et põgenejad leitakse, ei ole erand, vaid pigem reegel, kinnitas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

"Viimasel ajal ei meenu mulle ühtegi õnnetust, mida me ei oleks suutnud tuvastada või süüdlast kätte saada. Politsei teeb endast kõik, et need isikud kätte saada ja vastutusele võtta," rääkis Kullamäe.