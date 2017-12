Avariides on viga saanud juba mitu inimest: lisaks libedusele segab liiklejaid ka lörtsi- ja vihmasadu

Avarii täna hommikul PPA

Riiklik ilmateenistus hoiatab, et mandri-Eestis on täna suur jäiteoht, lugejad on Delfile teada andnud, et Ida-Eestis möllab tormituul ja raputab puid ning autosid. Politsei palub liikluses varuda aega ja kannatlikkust.